Mondiaux d'escrime: l'Ukrainienne Kharlan disqualifiée pour son refus de serrer la main de son adversaire russe

L'escrimeuse ukrainienne Olga Kharlan a été disqualifiée des Championnats du monde d'escrime à Milan jeudi. Annoncée sur le tableau officiel, cette disqualification a été décidée en raison du refus de Kharlan de serrer la main de son adversaire russe Anna Smirnova après sa victoire, selon une source proche des instances. La sabreuse ukrainienne était devenue jeudi la première représentante de son pays à affronter une Russe depuis l'invasion de l'Ukraine il y a près d'un an et demi grâce à une inflexion de la politique de son gouvernement. Sur la piste, Kharlan s'est contentée d'un salut protocolaire à l'arbitre, évitant d'en faire un à son adversaire. Et plutôt que de lui serrer la main, elle a présenté son sabre pour que s'entrechoquent les lames

Olga Kharlan a simplement croisé le sabre avec la Russe Anna Smirnova, refusant de lui serrer la main avant leur rencontre comptant pour les Championnats du monde d'escrime. AFP - ANDREAS SOLARO

Texte par : RFI Suivre