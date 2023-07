Tour de France Femmes: Ricarda Bauernfeind s'offre la 5e étape, Kopecky reste en jaune

L'Allemande Ricarda Bauernfeind a remporté en solitaire la cinquième étape du Tour de France Femmes jeudi 27 juillet à Albi dans l'Aveyron, où la Belge Lotte Kopecky, quatrième, a conservé son maillot jaune. La grimpeuse de l'équipe Canyon, qui a attaqué à 35 kilomètres de la ligne d'arrivée, a résisté au retour d'un groupe de poursuivantes et s'est imposée devant la Suissesse Marlen Reusser et le championne d'Allemagne Liane Lippert. « Je n’arrive pas à y croire. C’est incroyable. Mes coéquipières ont fait un super boulot durant l’étape. Pour l’équipe, cette victoire est une grande récompense », a commenté la jeune femme de 23 ans, désormais la plus jeune gagnante d'une étape du Tour de France Femmes. Juste avant la pandémie de Covid 19, Ricarda Bauernfeind avait arrêté la compétition pour se consacrer à ses études. « J’avais vu les images de la course l’an dernier, j'avais adoré, et c’est un rêve d’être ici aujourd’hui », a ajouté la lauréate du jour. Vendredi, le peloton reliera Albi à Blagnac en Haute-Garonne.

