Jeux de la Francophonie: ces nouvelles infrastructures qui feront le bonheur des sportifs congolais

L’État congolais a investi pas de moins 67 millions d’euros dans les infrastructures sportives pour les Jeux de la Francophonie. Une aubaine pour les sportifs du pays qui souffrent depuis longtemps du manque de lieux d’entraînement ou de compétition adéquats. À l’image de la boxe et du basket.

Les apprentis boxeurs tapent des pieds sur le béton. Dans un rythme synchronisé et dansant entre quatre poteaux. Une corde autour, et le ring prend forme. Voilà sommairement le terrain d’entraînement du Boxing club de Barambu, au nord de Kinshasa. Les pensionnaires répètent leurs gammes à ciel ouvert à l’entrée d’une maison sans clôture, traversée par une rigole d’évacuation des eaux usées et sous le regard des voitures et des passants à quelques mètres.

Comme ce club légendaire, fondé par Kibalé Ngunza et qui vu passer des champions congolais comme Sumbu Kalambaye ou Martin Bakolé, les clubs de boxe au Congo, tout comme les équipes nationales, « se débrouillent » pour s’entraîner. Mais cette situation devrait bientôt être conjuguée au passé, grâce aux nouvelles infrastructures construites pour les Jeux de la francophonie.

Entre, les nouveaux centres d’hébergement et les gymnases construits, les boxeurs vont voir leur quotidien être transformé. « C’est presque un miracle, s’enthousiasme, Valérie Kayumba, directeur technique national de la boxe et entraîneur au club de Barambu. Je vois déjà des logements dans les infrastructures. Ça va rester, cela va nous permettre de loger les jeunes, les avoir sous la main pour les entraîner. Même les équipes nationales n’ont jamais eu ça. Les gymnases également vont permettre aux clubs ou aux équipes de s’entraîner dans un abri et non plus à ciel ouvert. Ces infrastructures vont profiter à la jeunesse et on va pouvoir même organiser des combats. Vous me mettez dans ces conditions-là, je vous sors un champion du monde, parce que la matière, nous l’avons.

Les boxeurs du Boxing club de Barambu s'entraînent sur un ring de fortune. © RFI/Ndiassé SAMBE

À moins de 5 km de Barambu, le Stade des Martyrs de Kinshasa a subi un lifting. Bien apprêtée pour l’occasion, l’enceinte a été dotée de deux gymnases qui abritent deux terrains de basket. Sur le parquet flambant neuf, les basketteuses de la RD Congo s’échauffent avant de rencontrer le Tchad. Sur le banc, le sélectionneur Adé Coco observe ses filles découvrir leur salle. Il en a rêvé. « C’est super, lâche-t-il, extasié, les yeux qui brillent. C’était inadmissible que la RDC n’ait pas de palais des sports, c’était une question de volonté politique. Maintenant ça y est, c’est super. C’est désormais gage de réussite et d’évolution. »

Didier Mbenga, « l’homme le plus heureux »

Les équipes nationales qui disputaient leurs rencontres internationales sur le terrain du lycée français de Kinshasa, faute d’infrastructures aux normes, vont désormais pouvoir compter sur leur public avec ces gymnases de 5000 places. « On n’avait pratiquement plus de public pour le basket parce qu’on jouait en plein soleil, c’était compliqué. Mais là, le public va revenir et les stades vont être pleins », prédit Adé Coco.

Ambassadeur des Jeux de la Francophonie, Didier Mbenga, ancien basketteur international belge, né à Kinshasa, ne cache pas sa satisfaction au moment de découvrir les nouvelles infrastructures. « Je suis l’homme le plus heureux parce qu’enfin, la jeunesse congolaise va avoir des infrastructures pour mieux se développer, confie l’imposant pivot de 2,13m, champion NBA avec les Lakers en 2009 et 2010. C’est important, je sais de quoi je parle. Nous, on n’avait pas ça avant. »

