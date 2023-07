Tour de France Femmes: la Danoise Emma Jorgensen remporte la 6e étape, Kopecky reste en jaune

La Danoise Emma Norsgaard Jorgensen a remporté la 6e étape du Tour de France Femmes vendredi 28 juillet à Blagnac où la Belge Lotte Kopecky a conservé son maillot jaune. Echappée en début d'étape en compagnie de deux autres coureuses, la rouleuse de l'équipe espagnol Movistar a résisté de justesse au retour du peloton pour devancer la Néerlandaise Charlotte Kool et la Belge Lotte Kopecky à la veille de l'étape pyrénéenne qui verra la peloton se lancer samedi à l'assaut des Col d'Aspin et du Tourmalet. « Merci à ma famille, à mon mari et à mon équipe qui m’entourent. C’est la plus grande victoire de ma carrière. Je vais la célébrer », a commenté la lauréate du jour.

