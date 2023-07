Le mythique col du Tourmalet, point d’orgue du Tour de France Femmes

Samedi 29 juillet, le col du Tourmalet servira d’arrivée pour la septième étape de l’épreuve, à l’issue des 89,8 km de parcours. Un moment spectaculaire à la veille de l'épilogue de cette deuxième édition du Tour de France Femmes.

De notre envoyé spécial,

« C’est un monument dans tous les sens du terme. Il est haut, il est difficile, il est attendu. Ça va être un grand moment de vélo. On va profiter de cette belle ascension et du public. » La Française Audrey Cordon-Ragot, pas très à l’aise quand la route s’élève, semble tout de même aux anges. Pourtant, elle devrait s’évertuer à ne pas arriver hors délais. Face à l’adversité, ces championnes en veulent encore.

Un col classé hors catégorie, qui culmine à 2 115 m d’altitude

Avec la fatigue et après sept jours de course, les organismes pourraient bien souffrir au moment d’attaquer les pentes du Tourmalet, 17 kilomètres, classées hors catégorie, le col culminant à 2 115 m d’altitude, au centre des Pyrénées. Auparavant, les féminines prendront la température dans le col d’Aspin, avec 12 km d’ascension, à 6,5%.

L’histoire du Tourmalet reste attachée à la Grande Boucle hommes. Il a été proposé aux coureurs pour la première fois en 1910, au moment où les étapes de montagne entraient dans le parcours du Tour.

Depuis quelques années, les coureuses empruntent les plus grands cols lors du Tour d’Italie, comme le Monte Zoncolan ou le Mortirolo. Pour la première édition du Tour de France Femmes l’an dernier, il y avait des cols de moyenne montagne dans le massif vosgien à escalader, dont la célèbre Super Planche des Belles Filles. Cette fois, l’organisateur a visé plus haut. « Les Italiens n’ont pas eu peur de nous envoyer dans "ces galères” et c’est bien que le Tour de France fasse de même. J’espère que ça passera vite et bien », souffle Audrey Cordon-Ragot.

Être à l’écoute de soi pour trouver le bon rythme

Pour Juliette Labous, deuxième du dernier Giro derrière la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten, ce samedi dans les Pyrénées sera primordial pour le classement général. « Pour moi, le Tourmalet est un long col et j’apprécie. Il va falloir être à l’écoute de soi-même et trouver le bon rythme. C’est vraiment super d’arriver au sommet, cela va faire en plus parler du Tour de France Femmes », se réjouit la coureuse de l'équipe DSM. Le lendemain, dans les rues de Pau, les meilleures du monde vont se départager dans un ultime contre-la-montre de 22,6 km.

« L’an dernier, on avait pris le parti de ne pas faire de chrono. Certaines coureuses nous avaient dit qu’elles aimeraient aussi montrer leurs qualités de rouleuses. C’est quelque chose qu’on a écouté. Le Tourmalet ? On voulait s’inscrire encore un peu plus dans l’histoire, dans la légende. Et évidemment, ce qui fait l’histoire du Tour de France, ce sont les passages mythiques et le sommet du Tourmalet en fait partie », avait déclaré la directrice du Tour de France Femmes Marion Rousse, lors de la présentation du parcours.

« Il faudra être prête, bien placée avant la montée et tout donner. On va se battre avec notre mental », conclut Coralie Demay.

