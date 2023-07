Tour de France Femmes: Demi Vollering dompte le mythique Tourmalet lors d’une journée dantesque

Reportage

La Néerlandaise Demi Vollering s’est imposée samedi 29 juillet en haut du col du Tourmalet. Elle s’empare du maillot jaune après cette journée inoubliable pour le peloton féminin. Il lui reste un contre-la-montre dans les rues de Pau ce dimanche pour s'offrir le Graal.

De notre envoyé spécial au Tourmalet,

« C’était incroyable de voir tous ces gens sur le bord de la route. J’ai aussi vu ma famille et des amis. C’était beaucoup d’émotion pour moi. J’ai essayé de leur sourire et ça m’a donné de la joie », confie dans un large sourire Demi Vollering, malgré la fatigue et le froid de cette fin de journée.

La Néerlandaise a pris option sur la victoire finale au Tour de France Femmes en s'imposant en solitaire au sommet du col. Elle a attaqué à environ cinq kilomètres de l’arrivée et s'est emparée du maillot jaune au détriment de sa coéquipière belge Lotte Kopecky et a surtout distancé ses principales concurrentes au classement général. Demi Vollering a devancé de près de deux minutes la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

Annemiek van Vleuten, vainqueure sortante de la Grande Boucle, s'est effondrée dans les derniers hectomètres pour échouer en 3e position. « Je suis déçue, je m’attendais à une meilleure journée. Je me suis sentie bien dans le col d’Aspin, et j’ai attaqué pour durcir la course », explique Annemiek van Vleuten qui dit avoir payé le prix de ses efforts dans le final.

« Je suis au bout de ma vie »

Car il a fallu un sacré courage pour cette journée dantesque. « Je suis contente de ma journée, dit la Française Juliette Labous, le visage marqué par l’effort. Le Tourmalet c’est mythique et il y avait tellement de spectateurs. Par moment, j’en avais des frissons. C’était impressionnant, c’était génial ». Elle termine à la cinquième place de l’étape à 2’46’’ de Vollering.

Sa compatriote et coéquipière, Léa Curinier, lance le souffle court : « Je suis au bout de ma vie. Je n’ai jamais autant galéré sur le vélo, et je suis contente d’avoir fini. On a contrôlé la course pour Juliette (Labous) et après c’était sauve qui peut. Enchaîner col d’Aspin et Tourmalet, c’était vraiment dur. On peut être fière de nous, nous avons eu droit à une arrivée en haut d’un col mythique. Dans le dernier kilomètre, c’était le feu, on ne pouvait faire qu’appuyer fort sur les pédales ».

« À trois kilomètres de l’arrivée, il y avait cette foule que l’on peut voir chez les garçons. Des gens qui courent partout, qui se déguisent, ça m’a presque fait rire, ça m’a donné du baume au cœur », confie la tricolore Cédrine Kerbaol, meilleure jeune de cette édition.

Au général, Vollering, deuxième du Tour l'année dernière, possède un avantage d'une minute et 50 secondes sur Niewiadoma, un matelas confortable avant la 8e et dernière étape, un contre-la-montre de 22 kilomètres sur un tracé plat dans les rues de Pau. Annemiek van Vleuten est reléguée à près de deux minutes et demie.

Dans ce brouillard épais du Tourmalet, le toit du Tour cette année (2110 m), la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio a pris la quatrième place de l'étape. Transcendée par son maillot jaune, Lotte Kopecky s'est classée sixième. Sous une pluie fine, une foule immense était là pour honorer ce peloton féminin. « Elles ont tout donné », dira simplement une spectatrice près de la ligne d'arrivée.

