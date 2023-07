Jeux de la Francophonie: pour les para-athlètes féminines, le «handicap n’est pas une barrière»

Réunies dans la même demi-finale du 100 en para-athlétisme, la Mauricienne Julie Anndora Asaun et les deux Congolaises Lotola Kitonge et Rachel Bahezire ont bien voulu évoquer leur handicap, leur rêve, et ce que le sport a changé en elles.

De notre envoyé spécial à Kinshasa,

Elle est arrivée bien devant les deux Congolaises avec un écart qui traduit certainement son expérience. Julie Anndora Asaun a 24 ans et a commencé l’athlétisme à 16 ans. Elle court le 100 m dans la catégorie T11, réservés aux athlètes qui ont une déficience visuelle quasi totale. La Mauricienne a devancé les deux Congolaises Lotola Kitonge et Rachel Bahezire applaudies par le maigre public du stade des Martyrs de Kinshasa. Cette dernière est fière de se présenter comme « la championne du Nord-Kivu, Goma ». À 26 ans, Rachel participe à sa première compétition internationale et espère que « ce ne sera pas la dernière ».

Julie, elle, découvre le Congo, mais a déjà beaucoup voyagé grâce à l’athlétisme. Son handicap ne l’a pas freiné au moment de décider de faire du sport. « Dans ma famille, tout le monde fait du sport. On a ça dans le sang, explique l'athlète mauricienne. Ma maman aime le sport, a toujours voulu que tous ses enfants en fassent, Moi, j’ai de la chance, ce n’est pas donné à tout le monde de voyager un peu partout dans le monde, de connaitre de nouveaux pays. On prend de la maturité ».

« Les JO, ce serait super ! »

Âgée de 18 ans, Lotola Kitonge a découvert l’athlétisme, il y a à peine un an. « J’ai commencé en février 2022, et je me suis senti tout de suite joyeuse », explique la jeune athlète. Plus que la joie, le sport a permis à Rachel de s’intégrer socialement. « Je suis devenue aveugle à l’âge de quatre ans, raconte celle qui vient du Nord-Kivu. Depuis, je me sentais tout le temps stressé. Grâce au sport et à l’athlétisme, je ne le suis plus et je me suis fait beaucoup d’amis. Avant, les gens me fuyaient à cause de mon handicap. »

Les trois jeunes femmes sont unanimes, elles ne ressentent le handicap qu’à travers le regard des autres. Julie est la seule touchée dans sa famille, mais ne se sent pas différente de ses frères et des autres membres de son entourage. « Je suis aveugle, je ne le prends pas comme un handicap. Je ne vois pas, certes, mais tout le reste fonctionne chez moi », lâche celle qui aime aussi pousser la chansonnette.

Aujourd’hui, son rêve est de participer aux Jeux paralympiques de Paris. « Je fais tout pour y aller. Si je me qualifie, ça va être super pour moi, pour ma famille, pour mon pays. Je penserai fortement à tous les malvoyants de l’Ile Maurice ».

La marche des JO 2024 sera certainement trop haute pour les Congolaises. « Mon objectif est de faire encore plus. Il faut que je travaille plus, je n’ai pas d’objectif autre que de m’améliorer », confie Lotola. Plus ambitieuse, Rachel ne se donne pas de limites. « Je veux être d’abord championne du Congo, puis participer aux Jeux olympiques », annonce-t-elle. Avant de conclure : « Un handicap, ce n’est pas une barrière de la vie ».

