Mondial féminin: la Zambie sauve l'honneur contre le Costa Rica

La Zambie, qui participait pour la première fois de son histoire, hommes et femmes confondus, à une Coupe du monde, s'est offert son premier succès en battant le Costa Rica (3-1), à Hamilton lundi 31 juillet. Corrigées par le Japon (5-0) et l'Espagne (5-0) et déjà éliminées avant la rencontre, les Zambiennes sortent avec les honneurs après avoir inscrit leurs trois premiers buts dans un Mondial grâce à Lushomo Mweemba (3e), Barbra Banda (31e) sur pénalty et Racheal Kundananji (90e+3). Le Costa Rica, également déjà éliminé avant la rencontre, a réduit l'écart au score par Melissa Herrera (48e) mais finit donc dernier avec trois défaites. Dans l'autre match du groupe C, joué à la même heure, le Japon a écrasé l'Espagne 4-0 et termine en tête du groupe.

Les joueuses zambiennes et le staff se réjouissent de la victoire glanée contre le Costa Rica dans le dernier match du groupe C. REUTERS - DAVID ROWLAND

