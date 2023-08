Mondial féminin: le Panama, dernier obstacle des Bleues avant les huitièmes

Le 2 août, l'équipe de France se frottera au Panama pour son troisième et dernier match de poule de cette Coupe du monde. Une victoire est obligatoire pour s'assurer la première place du groupe, pas forcément si avantageuse finalement. Gare tout de même à la contreperformance, potentiellement synonyme d'élimination.

Publicité Lire la suite

Contre le Brésil (2-1), les Bleues se sont rassurées, relancées, mais pas tout à fait qualifiées. Il faut désormais terminer le travail contre le Panama, déjà éliminé du Mondial, mercredi 2 août à Sydney. Un adversaire largement à la portée des joueuses d'Hervé Renard, mais l'expérience du match nul (0-0) contre la Jamaïque a laissé un souvenir amer et devrait servir de leçon.

L'objectif du match ? La victoire pour s'assurer la première place du groupe F, pendant que le Brésil défiera les Jamaïcaines. Car en cas de victoire de la Seleçao, trois points seront nécessaires à la France pour rester en tête. Et si les Bleues venaient à perdre contre les sud-Américaines, et que la Jamaïque et le Brésil se tiennent en échec, les tricolores seraient éliminées. Beaucoup de « si », mais le risque existe.

À lire aussiLa France bat le Brésil et s'approche des huitièmes

J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties avant en sélection

Côté staff, on se refuse à tout calcul d'apothicaire. Hervé Renard le premier : « Il n'y a pas de calcul à faire. La seule chose qu'on doit faire, c'est aborder ce match comme on a abordé les deux précédents, en étant conquérantes, en ayant pour objectif de terminer premières de cette poule », a-t-il tonné en conférence de presse.

Même son de cloche chez les joueuses : « On a assez discuté entre nous après la Jamaïque, on était vraiment remontées, a avoué l'attaquante Kadidiatou Diani. J'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties avant en sélection (...). Et je pense qu'on est dans le même état d'esprit pour affronter le Panama. »

Et ce, malgré une première place du groupe F qui pourrait se révéler moins avantageuse que prévu. Avec l'exploit de la Colombie contre l'Allemagne (2-1), les Colombiennes sont en bonne position pour terminer première du groupe H devant la puissante Allemagne, qui hériterait donc des Bleues dans ce cas de figure.

Des changements à venir dans le onze de départ

Malgré l'importance du match, le sélectionneur pourrait bien être amené à donner du temps de jeu à quelques remplaçantes. D'abord parce que seulement trois jours se seront écoulés après l'intense duel face au Brésil. Ensuite, car l'infirmerie française fait salle comble. Renard a d'ailleurs promis « quelques changements pour le onze de départ ».

Touchée au mollet gauche la semaine passée, la capitaine Wendie Renard a serré les dents pendant 90 minutes contre la Seleçao, et pourrait avoir besoin de repos après sa tête victorieuse à Brisbane en fin de match. Sa mise au repos probable pourrait profiter à Elisa De Almeida en défense centrale. À gauche, Estelle Cascarino sera certainement préférée à la latérale Sakina Karchaoui, qui a enchainé la totalité des deux premiers matches de poule.

Devant, la jeune Vicki Becho, 19 ans, qui a fait une belle entrée à Brisbane, est pressentie pour remplacer une autre Lyonnaise, Eugénie Le Sommer, également buteuse samedi. Dans l'entre-jeu, Kenza Dali et Sandie Toletti, qui seraient suspendues pour les huitièmes en cas de nouveau carton jaune, font partie des changements à attendre, au profit de Clara Mateo et Léa Le Garrec.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne