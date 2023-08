Football: Gianluigi Buffon met officiellement un terme à sa carrière à 45 ans

L'ancien gardien de but emblématique de l'Italie et de la Juventus Turin Gianluigi Buffon a décidé de mettre un terme à sa carrière à 45 ans, a-t-il annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux. « C'est fini, les amis ! Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble », a écrit Buffon, considéré comme l'un des meilleurs gardiens de l'Histoire. Il a notamment été sacré champion du monde en 2006 avec la Nazionale et remporté dix titres de champion d'Italie avec la Juventus.

Gianluigi Buffon tire sa révérence après 28 ans de carrière. © AFP

