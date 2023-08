Mondial féminin de football: la France s'offre la première place de son groupe et se qualifie pour les 8e

Après l'ouverture du score du Panama d'un coup-franc somptueux en début de match, l'équipe de France a vite repris les choses en main pour s'assurer la victoire (6-3) et la première place du groupe F, malgré trois buts encaissés. Une première place pas forcément synonyme de cadeau puisque les Bleues pourraient retrouver l'Allemagne en huitièmes de finale pour leur premier match à élimination directe de cette Coupe du monde.

Un petit frisson, une heure de domination totale et une fin de match décousue. Voilà la partition livrée par l'équipe de France contre le Panama (6-3) ce mercredi 2 août, pour son dernier match de poule. Une victoire qui ne faisait pas grand doute, tant l'écart de niveau entre les deux sélections est immense, mais une victoire quand même.

𝗘𝗡 𝟴𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 👊🌏

Après leur victoire face au Panama, les Bleues terminent 1ère du groupe F et poursuivent l'aventure !#FiersdetreBleues #FIFAWWC pic.twitter.com/dEoKzhDO1l — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) August 2, 2023

D'abord, car il fallait du caractère pour ne pas paniquer après l'ouverture du score exceptionnelle panaméenne sur un coup-franc à 32 mètres en pleine lucarne signé Marta Cox (2e). Aussi, et surtout, parce trois points étaient nécessaires pour se prémunir d'un scénario privant les Bleues de la tête du groupe F.

Diani soigne ses stats

Les joueuses d'Hervé Renard n'ont tout de même pas connu les 20 minutes les plus sereines de leur compétition avant d'égaliser en début de match. En témoignent les attaques légèrement brouillonnes, qui se sont multipliées certes mais brouillonnes quand même, qui ont suivi l'ouverture du score. Un petit coup de pouce de la défense panaméenne, qui a dévié la tête de Maëlle Lakrar qui prenait la direction des gants de Yenith Bailey, a été salutaire pour revenir à 1-1 rapidement.

Après quoi, Kadidiatou Diani, qui revient tout juste de blessure, a ouvert son compteur but dans ce Mondial. D'abord une tentative de Madjer, contrée, qu'elle a fini par catapulter sous la barre transversale (28e), avant de transformer un penalty en croisant son pied neuf minutes plus tard et de récidiver, de la même manière, en seconde période (52e). Deux autres buts, signés Léa Le Garrec (45e+5) et Vicky Becho (90e+9), très en vue pour sa première titularisation chez les A, ont parachevé le travail français.

Les deux buts panaméens (Pinzon 64e, Cedeno 87e) n'ont rien changé. Ils ont tout de même eu le mérite d'exister, puisque la sélection qui participait à sa première Coupe du monde, n'en avait jamais marqué un seul dans la compétition. Et ont souligné les quelques fragilités défensives françaises en l'absence de Wendie Renard, notamment sur la gestion des coups de pied arrêtés.

Les Panaméennes célèbrent leur troisième but, malgré la défaite. REUTERS - JAIMI JOY

Prochain arrêt, l'Allemagne ou la Colombie

Une chose est sûre, il faudra plus de sérénité défensive pour faire face au prochain tour. L'adversaire n'est pas encore connu puisque la Colombie et l'Allemagne vont se disputer dans un duel à distance la première place de leur groupe. Aucune option facile puisque les Sud-Américaines ont surpris par leur qualité en surpassant les Allemandes dans leur deuxième match de poule (2-1) et que les Françaises n'ont jamais battu les Allemandes en compétition officielle.

