Mondial féminin: les Marocaines défieront la France en huitièmes de finale

Le Maroc, novice dans la compétition, a remporté son troisième match ce jeudi 3 août face à la Colombie (1-0). Les Marocaines auront la France comme adversaire en huitièmes de finale.

Publicité Lire la suite

Les joueuses entraînées par Reynald Pedros, battues par l'Allemagne (6-0) lors de leur entrée en lice, restent en course pour les huitièmes de finale, après leur victoire face à la Colombie lors de la dernière journée du groupe H. Et c’est finalement l’Allemagne, deuxième nation au classement mondial de la Fifa, qui avaient corrigé les Lionnes de l’Atlas, qui passe à la trappe. Les Allemandes, favorites pour soulever la coupe de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, finissent à la troisième place, après leur nul contre la Corée du Sud (1-1), à Brisbane. À la mi-temps, malgré le nul, l'Allemagne était éliminée et avait besoin d'une victoire pour repasser dans les deux premiers.

Anissa Lahmari pour l'histoire

Les Marocaines, modestes 72es au classement Fifa, réalisent un véritable exploit. Devant environ 17 000 spectateurs, Anissa Lahmari a marqué en fin de première période le seul but de la rencontre face aux Colombiennes, en enchaînant un penalty rejeté par la gardienne Catalina Pérez. Les joueuses entraînées par le Français Reynald Pedros, avec deux victoires en trois journées, ont donc chipé la deuxième place aux Allemandes.

Si les hommes avaient défié la France en demi-finale du dernier Mondial au Qatar, les Marocaines vont affronter les Bleues dès le premier match à élimination direct mardi 8 août pour une affiche inédite. La Colombie, première du groupe au jeu de la différence de buts face au Maroc, affrontera la Jamaïque en huitièmes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne