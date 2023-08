PSG: Neymar titulaire et double buteur en match amical

L'international brésilien Neymar était titulaire au coup d'envoi du match amical du Paris Saint-Germain contre l'équipe sud-coréenne de Jeonbuk Kyundai Motors FC jeudi 3 août. Neymar n'avait jusqu'à présent disputé aucune minute lors des matches amicaux de préparation, lui qui termine sa convalescence depuis son opération à la cheville droite en mars. Pour son retour, il s’est offert un doublé et une passe décisive, d'une habile talonnade pour Asensio. Neymar n'avait plus joué depuis une blessure contre Lille (4-3) au Parc des Princes le 19 février, où il avait marqué le deuxième but de son équipe. Le staff et le joueur avaient choisi l'opération « de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive », avait alors expliqué le club. Après trois matches à rester sur le banc pendant la partie japonaise de la tournée asiatique, au grand dépit du public, le Brésilien a tenu les 90 minutes dans une équipe expérimentale, car le PSG avait joué deux jours plus tôt à Tokyo contre l'Inter.

Neymar. AFP - FRANCK FIFE

