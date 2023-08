Jeux de la Francophonie: les lutteuses sénégalaises doivent faire face aux préjugés

Alors que la lutte chez les hommes au Sénégal reste un sport populaire qui brasse des millions et galvanisent les supporters, chez les femmes, encore victimes de nombreux préjugés, les lutteuses ont du mal à s’affirmer au pays et s’imposer en dehors. Comme lors de ces Jeux de la Francophonie.

De notre envoyé spécial à Kinshasa,

Yacine, Mariétou, Mama, Anaïs, et Awa ont la mine défaite. Elles viennent d’être éliminées dans l’épreuve de lutte africaine par équipes. Troisièmes et dernières d’une poule qu’elles partageaient avec les Tchadiennes et les Malgaches. « L’équipe du Sénégal est très jeune. Une seule d’entre elles avait fait une sortie. Et c’est récemment. Ce sont des jeunes filles qui n’ont pas d’expérience, elles sont toutes des novices », justifie Evelyne Diatta, entraîneure nationale de lutte, chargée des filles depuis 2011.

Pour autant, cette sortie prématurée a des allures de grosse déception, voire de petite humiliation, pour les représentantes d’un pays, le Sénégal, connu pour être une terre de lutte et de champions toutes catégories. Seulement, les moyens financiers, la popularité, les sponsors sont exclusivement tournés vers les hommes autant dans la lutte avec frappe que dans la lutte traditionnelle.

Nièces d’Isabelle Sambou

Chez les femmes, la lutte souffre déjà beaucoup du manque d’athlètes intéressées. « Au Sénégal, il n’y a qu’en Casamance qu’on pratique la lutte féminine. Cela fait partie de notre identité. Là-bas, on organise des petits tournois pour tenter de repérer quelques talents », renseigne Evelyne Diatta, ancienne championne de lutte. C’est dans cette partie du sud du Sénégal, qui englobe les deux régions Ziguinchor et Kolda, que sont logiquement originaires quatre des cinq lutteuses sélectionnées pour les Jeux de la Francophonie.

Mama Marie Sambou et Anaïs Diatta viennent du village de Mlomp, à 40km de Ziguinchor. Elles sont surtout les nièces d’Isabelle Sambou, 9 fois championne d’Afrique de lutte et porte-drapeau du Sénégal en 2016 aux JO de Rio. Sambou a inspiré ses nièces qui font quand même face aux préjugés sur la lutte féminine. « Une fille ne devrait pas faire de lutte sinon, elle ne pourra pas enfanter », a déjà entendu Mama Mary souvent traité de « garçon » par ses amis.

À Anaïs aussi, on lui répète qu’elle « ne ressemble pas à une fille ». « Mes amis me disent que je vais gâcher mon avenir avec la lutte, parce que je vais avoir des muscles et non des formes comme la plupart des femmes », confie la jeune fille de 17 ans qui a débuté la lutte il y a moins de deux ans.

Il y a quelques années, leur tante Isabelle affichait sa fierté d’«être un exemple pour beaucoup de filles ». « Beaucoup de jeunes que je croise me disent pratiquer la lutte grâce à moi », avait-elle confié à RFI. Aujourd’hui, la relève est là, mais elle doit d’abord se battre pour exister.

Les Camerounaises intraitables Le Cameroun a survolé le premier tour de la lutte africaine par équipe en dominant sa poule avec trois victoires en trois sorties (14 succès en 15 combats) face à la RD Congo, le Burkina, et la Côte d’Ivoire. La médaille d’or ne devrait pas échapper aux Lionnes indomptables qui vont croiser le Tchad ce samedi 5 août en finale. Pour Issac Mpia, président de la Fédération camerounaise de lutte, ces résultats sont logiques au vu des moyens mis en place pour mettre l’équipe dans de bonnes conditions. « Du 7 au 9 juillet, on a fait les championnats nationaux à Douala. Puis, nous avons effectué un stage de préparation à Yaoundé du 11 au 24 juillet pour être prêt pour les Jeux. Nous avons fait un stage assez costaud et on le voit bien », démontre-t-il. Surtout contrairement au Sénégal par exemple, la lutte féminine est très pratiquée au Cameroun où les préjugés ne touchent pas les femmes. « Les femmes ont le pouvoir au Cameroun, plus que les hommes. Quand il y a la fête de la femme, vous n’osez même pas parler à une femme, rigole à moitié Issac Mpia. Les femmes pratiquent beaucoup de sport. Il y en a qui font de la boxe, alors que vous n’en voyez pas au Sénégal par exemple. Dans le sport, il n’y a pas de préjugés au Cameroun. C’est un pays de sport »

