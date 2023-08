Mondial féminin: France-Maroc, «une surprise» pour Eugénie Le Sommer

Les Bleues ont été « les premières surprises » devant la qualification du Maroc, leur futur adversaire en huitième de finale du Mondial, affirme vendredi 4 aôut l'attaquante Eugénie Le Sommer, qui compte sur « l'expérience » de la France et son « humilité » pour aller « le plus loin possible ». « On pensait à l'Allemagne ou à la Colombie, le Maroc en a décidé autrement. Je ne pense pas que l'Allemagne a pris son match à la légère (contre la Corée du Sud, NDLR). Mais il y a des équipes qui se donnent à 100 voire 200% et qui arrivent à faire des résultats inattendus. C'est la beauté du football », dit Eugénie Le Sommer en conférence de presse. « Le Maroc est inférieur sur le papier mais quand on voit qui elles ont sorti et où elles en sont, c'est que cette équipe a des qualités. On est favorites, on ne va pas se le cacher », ajoute-t-elle.

L'attaquante des Bleues, Eugénie Le Sommer, lors du match de qualification à l'Euro face à la Macédoine du Nord, à Orléans, le 23 octobre 2020 AFP/Archives

