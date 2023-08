Mondial féminin: le Japon bat la Norvège 3-1 et se qualifie pour les quarts

Le Japon a éliminé la Norvège (3-1) d'Ada Hegerberg samedi 2 août à Wellington et s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial. Grâce à un but contre son camp de la Norvégienne Ingrid Syrstad Engen (15e), de Risa Shimizyu(50e) et de la meilleure buteuse du tournoi avec cinq buts Hinata Miyazawa (81e), les Japonaises, qui font désormais partie des favorites pour la victoire finale, ont surpassé les Scandinaves, qui étaient malgré tout revenues au score grâce à une tête de Guro Reiten (1-1, 20e).

L'attaquante japonaise Riko Ueki célèbre la victoire contre la Norvège (3-1) et la qualification pour les quarts de final du Mondial. REUTERS - AMANDA PEROBELLI

Texte par : RFI Suivre