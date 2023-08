Mondiaux de cyclisme: le Français Christophe Laporte en embuscade pour le maillot arc-en-ciel

La course individuelle sur route pour les hommes lors des Mondiaux de cyclisme en Écosse aura lieu dimanche 6 août. Le Français Christophe Laporte pourrait bien être un outsider de premier plan face au vainqueur sortant, le Belge Remco Evenepoel, grand favori.

Publicité Lire la suite

Deux semaines après la fin du Tour de France qu’il n’a pas disputé, Remco Evenepoel vient défendre son titre en Écosse. Samedi 29 juillet, le coureur belge a signé un triplé record en remportant la Clásica San Sebastián en Espagne où il s'était déjà imposé en 2019 et 2022. Un vrai tour de chauffe réussi à l'approche des Mondiaux.

Après une deuxième victoire consécutive sur une autre classique, Liège-Bastogne-Liège en avril, mais contraint d'abandonner dans le Tour d'Italie en mai, Remco Evenepoel, 23 ans, confirme donc son statut de favori pour la course en ligne des Mondiaux. Mais le jeune Belge pourrait tomber sur un sérieux concurrent en la personne de Christophe Laporte.

Christophe Laporte, l’un des meilleurs Français à l’heure actuelle

À 30 ans et dans la force de l’âge, le Varois, membre de l'équipe néerlandaise de Jumbo-Visma, est l’un des meilleurs Français à l’heure actuelle. Il pourrait bien jouer les trouble-fête : cette saison, il s’est offert deux belles classiques (Gand-Wevelgem, À Travers la Flandre), et deux succès sur le Critérium du Dauphiné.

Le vice-champion du monde du titre, est en jambes comme l'a montré son Tour de France où il a travaillé d'arrache-pied pour le vainqueur Jonas Vingegaard. « J’ai pris beaucoup de confiance, et la confiance, ça change beaucoup pour un coureur », expliquait-il à France Télévisions durant la Grande Boucle. Surtout, le parcours en Écosse convient parfaitement à son profil de coureur de classiques, à la fois rapide, résistant et tous terrains.

« C'est un circuit particulier, on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Il est très technique, il faut du punch et des mecs d'expérience. Il y a 48 virages et il y a dix tours, ça fait pas loin de 500 virages sur les 140 derniers kilomètres. S'il pleut, je préfère ne pas savoir ce que ça va donner », a déclaré le sélectionneur Thomas Voeckler qui compte beaucoup sur Christophe Laporte, « un élément super important ».

Ne pas laisser passer sa chance

Il s'agira de la plus longue distance depuis 1981 à Prague en Tchécoslovaquie avec 277,6 kilomètres allant d'Édimbourg, la capitale de l'Ecosse, à Glasgow. Une boucle de 133 km sera parcourue avant d'entrer sur un circuit en ville, avec dix tours de 14,4 km composés de montées courtes et techniques.

« Il y aura une adversité supérieure à nous sur le papier, mais on y va pour ramener le maillot », annonce Thomas Voeckler. « J’ai besoin, c’est vrai, de mes moments pour moi, d’avoir ma chance. Je ne peux pas faire équipier tout au long de l’année non plus », avançait Christophe Laporte dans les colonnes de Libération avant le dernier Tour de France. En Écosse, le super lieutenant de la Jumbo-Visma, qui a brillé sur les trois plus grandes courses à étapes en France (Tour de France, Paris-Nice et Critérium du Dauphiné) aura l’occasion de jouer les premiers rôles.

La sélection hommes pour l’épreuve sur route: Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën), Bryan Coquard (Cofidis), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne