Rugby: des places à gagner pour le premier match de préparation des Bleus contre l'Écosse

Les Bleus se déplacent en Écosse ce samedi 5 août pour disputer le premier match de préparation d'une série de quatre avant le Mondial en France. Une série de matches où il y aura des places à prendre avant le 21 août, et l'annonce de la liste des 33 qui joueront la Coupe du monde à la maison

Quatre-vingt minutes pour convaincre. Le XV de France lance sa préparation à la Coupe du monde contre l'Écosse, samedi à Édimbourg, avec une équipe largement remaniée où il y aura des chances à saisir en vue du Mondial (8 septembre-28 octobre). Fabien Galthié parle de l'annonce, prévue le 21 août, de la liste des 33 qui joueront le Mondial (le groupe compte actuellement 42 joueurs) comme un « non-évènement », pas sûr que ses hommes voient l'échéance du même œil.

Avec trois néophytes dans le XV de départ, les Bleus avancent en partie masqués, mais, à un peu plus d'un mois du coup d'envoi du Mondial, avec une affiche de gala contre les All Blacks, les hommes de Fabien Galthié en sont au stade des derniers réglages.

Avant l'annonce de la liste des 33 joueurs convoqués pour la compétition, le 21 août, il reste donc quelques places à prendre, d'autant que, pour ce premier test, les principaux cadres ont été laissés au repos. Exit Damian Penaud, Charles Ollivon ou Gaël Fickou. Place à Louis Bielle-Biarrey, Pierre Boudehent et Emilien Gailleton.

L'Écosse va aligner « la meilleure équipe possible »

Les Bleus avaient déjà affronté l'Écosse à deux reprises en 2019 pour préparer le Mondial japonais. Avec un bilan mitigé puisque les hommes de Jacques Brunel, futurs quart-de-finalistes, s'étaient imposés à Nice (32-3) avant de se prendre les pieds dans le tapis à Murrayfield (17-14) une semaine plus tard.

Les Écossais ont, en tout cas, affiché leurs ambitions. Une semaine après avoir fait le travail contre l'Italie (25-13) avec une équipe hybride, Gregor Townsend a rappelé la cavalerie. « Nous allons aligner la meilleure équipe possible sur les deux prochaines semaines », a prévenu le sélectionneur écossais Gregor Townsend. « Il n'y a pas de plus gros challenge, à l'heure actuelle, que de jouer contre la France : c'est l'une des meilleures équipes du monde, ils sont pays hôte de la Coupe du monde et plein de confiance », a-t-il ajouté.

Un programme chargé avant le Mondial

Avec Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou Romain Ntamack, les Bleus de Galthié restent sur deux succès consécutifs à Murrayfield, 22-15 en novembre 2020 puis 36-17 en février 2022. Mais, sans ses stars, et avec l'arrière Brice Dulin dans le rôle de capitaine, le XV de France se méfie d'une équipe qui lui « pose pas mal de problèmes depuis quatre ans », comme le rappelle Arthur Vincent. La seule qui a battu les Bleus à domicile sous l'ère Galthié.

En attendant la fameuse liste des 33, les Bleus enchaîneront sur une seconde confrontation face au XV du Chardon à Saint-Etienne le 12 août, avant de défier les Fidji le 19. La préparation sera conclue par un quatrième match, un record pour le XV de France avant une Coupe du monde, contre l'Australie le 27.

