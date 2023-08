«Une aventure un peu dingue»: Sophie Lavaud, première Française à gravir tous les sommets à 8000 mètres

Entretien

Sophie Lavaud est devenue le 26 juin dernier la première Française, tous genres confondus, à avoir gravi les 14 sommets au-delà de 8 000 mètres que compte la planète. Et la quatrième femme de tous les temps à accomplir pareil exploit. À 55 ans, ses prouesses ont fait le tour du monde. Mais celle qui possède aussi les nationalités suisse et canadienne s'est faite discrète. Après des vacances (toujours dans l'Himalaya) en juillet, elle a accepté de donner ses premières interviews et de répondre à RFI.

RFI : Sophie Lavaud, est-ce que vous vous attendiez à autant de retombées après votre exploit fin juin dernier ?

Sophie Lavaud : C'était complètement inattendu. Car c'était vraiment un projet très personnel, je n'étais pas du tout dans une course aux records ou quoi que ce soit. Mais ça reste très sympathique tout ce qu'il m'arrive (rires).

Qu'avez-vous ressenti ce 26 juin dernier à 9h15, quand vous arrivez au sommet de ce mythique Nanga Parbat, à 8 126 mètres d'altitude ?

Avec l'hypoxie, on ne pense pas à grand-chose. L'hypoxie, c'est une particularité de la très haute altitude, lorsque vous êtes en manque d'oxygène. Et surtout, nous avons eu des conditions très compliquées, avec de la neige et du brouillard. Quand on arrive en haut, on dégaine quand même les appareils pour prendre quelques photos, mais ça a été rapide. On parle de quelques minutes à peine au sommet finalement. Ce qu'il y a de très particulier, c'est que le dernier camp d'altitude est à 6 800 mètres. Il reste alors 1 400 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet, ce qui est absolument énorme à une telle altitude. On termine enfin par un terrain qu'on appelle « mixte », c'est-à-dire des rochers, de la glace et de la neige, pour arriver sur une toute petite plateforme, sur laquelle on ne peut pas être très nombreux à tenir. Nous étions plusieurs dans l'expédition, dont nos sherpas et, bien sûr, Dawa Sangay Sherpa, qui m'accompagne depuis des années. Ce qui a été une grande joie pour moi, c'est que tous les sept, nous sommes arrivés au sommet en même temps. Mais ça reste un endroit hostile, donc il ne faut pas traîner, et il faut surtout redescendre.

Comment vous est venue cette passion pour les hauts sommets ? Il y a presque vingt ans, vous gravissiez votre premier Mont-Blanc, et il y a presque dix ans, votre premier 8 000.

C'est ça ! C'est un long chemin. C'est une passion qui démarre dans les Alpes. Mais c'est vrai que j'ai vite été attirée par les sommets avec l'objectif d'aller toujours encore un petit peu plus haut. Puis c'est un bon prétexte pour voyager. Comme les Alpes s'arrêtent à 4 800 mètres, j'ai exploré le monde. D'abord 5 000, puis 6 000, 7 000… Quand on s'attaque aux 8 000, il faut avoir du temps. Gravir un 4 000 dans les Alpes, ça prend deux jours. Gravir un 8 000 dans l'Himalaya, il faut deux mois. L'Everest a été le premier sommet pour lequel je me suis organisée. C'est à partir de là que j'ai vraiment décidé de tenter cette aventure un peu dingue. Sachant que c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant longtemps.

Vous ne vous définissez pas comme une athlète à part entière. Pourtant, la haute montagne, c'est du sport de haut niveau ?

Oui, on n'arrive pas à 8 000 mètres du jour au lendemain, c'est clair. C'est beaucoup de travail.

C'est un travail dangereux ! Beaucoup de Français avant vous ont tenté cette aventure des 8 000 et n'en sont pas sortis indemnes. Les récits de montagne regorgent d'opérations sauvetages. Vous vous en sortez sans la moindre gelure. Quel est votre secret ?

Il n'y a pas de recette-miracle. C'est onze ans de travail, 22 expéditions, sans gelure, sans blessure et sans évacuation. Il y a une forme de prudence naturelle et d'apprentissage du renoncement. Vingt-deux expéditions pour 14 sommets, ça veut dire que clairement, ça ne marche pas à tous les coups. Mais il n'y a pas de secret magique.

Le Nanga Parbat, dans l'Himalaya. L'un des sommets les plus difficiles à atteindre du monde au-delà des 8 000 mètres. Photographié depuis le nord du Pakistan. AP - Musaf Zaman Kazmi

On apprend à vous connaître sur RFI, la radio de la Francophonie. Vous possédez précisément trois nationalités francophones : française, suisse et canadienne...

J'ai les trois pays dans mon cœur ! L'origine de mes parents est bien française, mais moi, j'ai vécu plus longtemps en Suisse qu'en France dans ma vie. Et le Canada reste un passeport de naturalisation. Il y a moins d'origines, mais ça reste un pays magique tout autant.

Vous connaissez sûrement bien la Norvégienne Kristin Harila qui, comme vous, vient de grimper les 14 sommets. Non pas en onze ans, mais en six mois ! Qu'en pensez-vous ?

Je connais bien Kristin ! On s'est croisées sur plusieurs sommets. Elle vient de finir son challenge de quelques mois, et je suis très admirative de ce qu'elle a accompli. C'est une performance physique incroyable ! Mais c'est une façon très différente d'aborder ces grands sommets himalayens. Moi, j'aime bien prendre mon temps.

Pour terminer, quels sont vos projets ? Allez-vous prendre des vacances à la montagne ?

Des vacances, je ne crois pas, car c'est une passion ! Pour moi, ce n'est pas un « job ». C'est vrai que le monde de l'expédition fait clairement partie de ma vie, maintenant, et je ne vais pas m'arrêter de grimper. Je vais peut-être refermer le grand livre des 8 000, car ça reste un monde dangereux. Mais le monde est vaste ! Il y a beaucoup d'autres choses à voir, à faire et à découvrir.

Cette photographie prise le 26 avril 2023 et publiée le 26 juin 2023 montre la Norvégienne Kristin Harila (en bas à gauche), la Française, la Suisse et la Canadienne Sophie Lavaud (en haut à gauche) et la Mexicaine Viridiana Alvarez (à droite) posant au sommet du sommet du Shishapangma au Tibet, le 13ᵉ sommet de plus de 8000m que les Français ont gravi. AFP - LAMA TENJING

