Mondial féminin: avec une grande gardienne, la Suède renverse les États-Unis aux tirs au but

Les Américaines, doubles championnes du monde en titre, sont éliminées. La Suède a frappé un grand coup dans sa huitième de finale ce dimanche 6 août. Au bout d'un match dans lequel elles ont repoussé les assauts d'Alex Morgan et des siennes, notamment grâce à une grande Zecira Musovic dans les buts, les joueuses de Peter Gerhardsson ont sorti les États-Unis à ce stade de la compétition pour la première fois de l'histoire.

Publicité Lire la suite

Décidément une Coupe du monde des premières. Après nombre de nations qui ont glané des qualifications historiques pour les huitièmes de finale ou leur première victoire dans la compétition, en voilà une nouvelle, retentissante. Les États-Unis, doubles tenants du titre, sont sortis dès le premier match à élimination directe.

That winning feeling. 🇸🇪 pic.twitter.com/21g6HzDnVi — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2023

Dominatrices contre la Suède ce dimanche 6 août à Melbourne, Megan Rapinoe, Alex Morgan et consorts, ont buté sur la défense adverse et une excellente gardienne en la personne de Zecira Musovic. Les Nordiques ont tiré les Américaines jusqu'aux tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b), où elles ont tenu bon et ont pu remercier la goal line technology de leur offrir la victoire après un moment de flottement.

Une histoire de gardienne...

Si le niveau des portières dans le football féminin est souvent critiqué, Musovic a probablement marqué d'une pierre blanche le chemin du progrès dans ce domaine. Après s'être chauffé les gants tranquillement sur une première frappe de Rodman (18e), elle a déroulé son one-woman-show.

La gardienne Zecira Musovic remporte son duel contre Sophia Smith. REUTERS - ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Dix minutes plus tard, elle a repoussé une frappe croisée d'Angeldahl, avant de littéralement dégoûter Horan, qui pensait l'avoir prise à contrepied sur un ballon puissant repris de volée dans la surface. Pas encore rassasiée, la gardienne de Chelsea a remporté un face-face contre une adversaire alors même qu'elle avait été signalée hors-jeu (62e) et repoussé une tête d'Alex Morgan dans un réflexe étonnant pour arracher la prolongation (89e).

... et de goal line technology

La Suède, elle, qui n'a cadré qu'une petite frappe sur les 120 minutes de jeu, s'est retrouvée toute heureuse à tenter crânement sa chance aux penalties. Un scénario parfait jusqu'au bout puisque trois Américaines se sont ratées, dont Megan Rapinoe qui a envoyé sa frappe en tribune et Sophia Smith qui avait pourtant la balle de match au bout du pied.

Vernies jusqu'au bout, les Suédois ont finalement vu Stéphanie Frappart, l'arbitre de la rencontre, leur signifier qu'elles avaient finalement remporté la séance de tirs au but, après un moment de flottement de quelques secondes, qui a semblé interminable. En effet, le dernier penalty a été détourné par Alyssa Naeher, mais pas assez. Le ballon s'est élevé puis est retombé derrière la ligne, pour un cheveu à peine, avant qu'elle ne le rattrape. Impossible à arbitrer sans la goal line technology.

Après l'exploit historique, les Suédoises vont devoir se reconcentrer rapidement. Car mercredi, c'est un quart de final de très haut niveau qui les attend face aux Japonaises, qui ont montré un excellent niveau depuis le début de la compétition.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne