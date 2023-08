Mondiaux de cyclisme sur route: la course hommes arrêtée par des manifestants

La course en ligne hommes, épreuve reine des Championnats du monde de cyclisme, a été interrompue par des manifestants dimanche après 79 kilomètres de course. Selon les images de la réalisation, les manifestants, dont les revendications n'étaient pas connues dans l'immédiat, ont bloqué la route en rase campagne, obligeant les organisateurs à neutraliser la course qui était partie d'Edimbourg dans la matinée. Les manifestants ont d'abord arrêté l'échappée, qui avait pris plus de six minutes d'avance, puis le peloton, obligé de mettre pied à terre à son tour.

La course en ligne masculine des Mondiaux de cyclisme a été longuement interrompue en raison de la présence de manifestants sur le parcours. AFP - ADRIAN DENNIS

