Mondial Féminin: France-Maroc, une affiche alléchante et inédite

À la surprise générale, les Marocaines ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale. Entraînées par l'ex-international français Reynald Pedros, les Lionnes de l'Atlas défieront les Françaises d'Hervé Renard mardi 8 août à Adélaïde (Australie).

Voilà une affiche inédite à ce niveau de la compétition qui s'annonce comme un remake de la demi-finale perdue en décembre lors de la Coupe du monde masculine au Qatar par les Lions de l'Atlas contre les Bleus (0-2).

L'équipe de France féminine vise une place en quarts de finale du Mondial contre le Maroc, un duel aussi inattendu que déséquilibré. Mais comment ne pas penser à la demi-finale France-Maroc du Mondial qatari (2-0), il y a presque huit mois, après que les Lions de l'Atlas eurent fait basculer le pays du Maghreb et le monde arabe dans un rêve éveillé ?

La pression sur les épaules des Bleues

Ultra-favorite, la France de Wendie Renard et Eugénie Le Sommer porte toute la pression sur ses épaules, contre la nation la moins bien classée des 8es (72e à la Fifa). Dans le petit stade d'Adélaïde (moins de 14.000 places), une élimination serait un affront et réduirait à néant toutes les promesses apportées par Hervé Renard, nommé en avril à la tête des Bleues, en succédant à Corinne Diacre, écartée.

« On est favorites, on ne va pas se le cacher. On a beaucoup plus d'expérience que le Maroc en grande compétition, à nous d'utiliser ça. On assume notre statut, mais on sait que le statut de favori ne veut rien dire dans le football », prévient Le Sommer, buteuse en poules contre le Brésil (2-1), un « match référence » dont les Bleues veulent se servir.

De l'autre côté, le Maroc a déjà réussi sa compétition, la première Coupe du monde de son histoire, en parvenant à devancer l'Allemagne dans le groupe H, malgré une gifle inaugurale contre les Allemandes (6-0). Avec une équipe alliant joueuses locales de l'AS FAR (Rabat), le principal club féminin du pays, et binationales récemment convaincues, les Lionnes de l'Atlas comptent surfer sur un tournoi riche en surprises.

Le sélectionneur français du Maroc, Reynald Pedros, a assuré qu'il n'aura « aucun remord et scrupule à battre » et éliminer l'équipe de France, à la veille du huitième de finale du Mondial, « un match à gagner pour le Maroc ».

Reynald Pedros et les retrouvailles avec les Lyonnaises

« On est là pour se qualifier. L'important est de respecter l'adversaire, de respecter un huitième de finale. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard. Demain, c'est un match du calibre de celui qu'on a joué contre le Brésil », dit de son côté Hervé Renard.

Quand Hervé Renard était aux commandes des Lions de l'Atlas, entre 2016 et 2019, Reynald Pedros emmenait les Lyonnaises sur le toit de l'Europe pour son premier poste d'entraîneur principal dans le football féminin.

« Ça va être des retrouvailles, un moment spécial, c'est sûr », a relevé Eugénie Le Sommer, l'attaquante des Bleues et de Lyon. « Le football est surprenant. Si on m'avait dit quand il est parti de Lyon qu'on se retrouverait en huitième de finale de Mondial, surtout avec le Maroc, je ne l'aurais pas cru. Il connait très bien l'équipe de France, les joueuses lyonnaises qu'il a eues et celles qu'il a affrontées », ajoute-t-elle. La buteuse de 34 ans se souvient d'un coach qui « aime la vie », qui « transmet de bonnes ondes ». « Il a réussi à faire de grandes choses avec nous, il a gagné des titres, ce n'est pas négligeable », explique la vice-capitaine des Bleues.

Reynald Pedros avait rejoint fin 2020 l'ambitieuse fédération marocaine, dans le cadre d'un vaste plan de développement pour le football féminin et la sélection des Lionnes de l'Atlas, organisatrices de la Coupe d'Afrique féminine en 2022. Un tournoi dans lequel le Maroc atteindra la finale, validant sa qualification pour le Mondial.

