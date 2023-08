Mondial féminin: l'Angleterre élimine le Nigeria et file en quarts de finale

Les Anglaises, championnes d'Europe, se sont qualifiées pour les quarts de finale du Mondial, à l'issue de la séance de tirs au but face aux Nigérianes (0-0, 4 tab à 2), lundi 7 août à Brisbane.

À égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes ont été contraintes à une séance de tirs au but où les Super Falcons ont manqué deux tentatives avec Desire Oparanozie et de Michelle Alozie. Pourtant, l'Angleterre avait pris un départ terrible dans la séance de tirs au but lorsque Georgia Stanway mettait le ballon à côté.

Nourrir des regrets

Durant cette rencontre, ce sont les Nigérianes qui semblaient les plus dangereux et elles ont fait peur aux championnes d'Europe à plusieurs reprises. Ashleigh Plumptre a eu deux occasions en or d'ouvrir le score à la 16ᵉ minute lorsqu'une frappe de l'extérieur de la surface s'est écrasée sur la barre transversale. Une minute plus tard, elle a forcé un bel arrêt en plongeon de Mary Earps. Les Nigérianes ont réussi huit tirs en première mi-temps, trois de plus que l'Angleterre, dont la meilleure occasion est revenue à Alessia Russo à la 23ᵉ minute. La seconde mi-temps a suivi le même schéma que la première, l'Angleterre dominant la possession, mais le Nigeria paraissant plus dangereux. Les Super Falcons peuvent nourrir des regrets alors que les Anglaises avaient été réduites à 10 après l'expulsion de Lauren James à la 88ᵉ minute. Michelle Alozie a gâché leur plus belle occasion durant la prolongation (97ᵉ).

Les Nigérianes ont montré lors de cette Coupe du monde qu'elles avaient le jeu pour défier n'importe qui. Elles ont surpris les hôtes australiennes en phase de groupes, profitant de leur vitesse dans la transition pour marquer une victoire 3-2.

Les Super Falcons quittent la compétition sans avoir perdu contre le Canada (0-0), l'Australie (victoire 3-2) et l'Angleterre (en 120 minutes). Il ne leur a manqué qu'un but pour égaler leur meilleure performance à un Mondial, en atteignant les quarts de finale comme en 1999.

Les Anglaises, quatrièmes au classement mondial de la Fifa, passent au tour suivant par la petite porte, mais elles sauront s'en contenter. Elles affronteront en quarts de finale le vainqueur du match entre la Colombie et la Jamaïque, adversaires mardi 7 août à Brisbane.

