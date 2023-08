Mondial féminin: l'Australie se qualifie pour les quarts en éliminant le Danemark

L'Australie, pays co-organisateur du Mondial, s'est qualifiée lundi 7 août en battant le Danemark 2-0, à Sydney et retrouvera en quart de finale samedi prochain la France ou le Maroc. Les « Matildas » ont ouvert le score sur leur première occasion grâce à Caitlin Foord (29ᵉ) qui a gagné son duel avec la gardienne danoise. En seconde mi-temps, Hayley Raso a marqué son troisième but de la compétition d'une frappe croisée (70ᵉ), avant de laisser sa place à la star Sam Kerr dix minutes plus tard.

