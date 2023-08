Cyclisme: décès de Federico Bahamontes, premier Espagnol vainqueur du Tour de France

Federico Bahamontes, premier Espagnol vainqueur du Tour de France en 1959, est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé mardi 8 août le maire de Tolède, dont était originaire le coureur considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire.

Federico Bahamontes (c) en compagnie de Alejandro Valverde (g) et Joaquin Rodriguez (d) lors du Tour d'Espagne 2015.

« C'est avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de Federico Martín Bahamontes, l'Aigle de Tolède, une référence du sport qui a porté le nom de notre ville au plus haut », a déclaré Carlos Velázquez, maire de Tolède. « Le premier Espagnol à avoir remporté le Tour de France fait partie de l'histoire du sport de notre pays, avec plus de 74 victoires à son actif », a-t-il ajouté. La ville, ancienne capitale espagnole avant Madrid, a par ailleurs décrété deux jours de deuil officiel.

Jusqu'à la fin de sa vie, Bahamontes a gardé une grande popularité dans son pays. Il devint une idole, bien avant Luis Ocana, Pedro Delgado et Miguel Indurain qui lui succédèrent au XXe siècle au palmarès du Tour et dans le coeur des supporters espagnols.

Bahamontes a gagné onze étapes de montagne dans les trois grands tours

Né le 9 juillet 1928 à Santo Domingo près Tolède, Bahamontes est définitivement entré dans l'histoire du cyclisme le 18 juillet 1959 en remportant le Tour de France. L'« Aigle de Tolède », surnom donné par un journaliste français, a participé à sa première Grande Boucle en 1954 et a remporté six fois le classement de la montagne (1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964) en dix participations.

Vainqueur du Tour d'Espagne à deux reprises (1954 et 1957), Bahamontes resta au sommet la trentaine passée et relança sa carrière sous l'autorité de son directeur sportif Raoul Rémy. Pendant les années Anquetil, « Fede » figura deux autres fois sur le podium du Tour de France (2e en 1963, 3e en 1964), la course qui convenait le mieux à ce coureur adorant les températures caniculaires.

Immense grimpeur, Bahamontes a gagné onze étapes de montagne dans les trois grands tours (7 en France, 1 en Italie, 3 en Espagne). Après sa retraite, Bahamontes est resté impliqué dans le cyclisme en tant que directeur d'équipe, puis directeur de la Vuelta a Toledo. Il a également tenu son propre magasin de vélos.

Avec AFP

