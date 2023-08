Foot: un supporter de foot grec poignardé à mort avant le match AEK-Dinamo Zagreb

Un supporteur grec du club de football AEK Athènes a été poignardé à mort dans la nuit de lundi à mardi 8 août en banlieue de la capitale grecque lors d'une rixe avec des supporters du club croate du Dinamo Zagreb, selon la police grecque. De violents affrontements ont opposé des groupes d'ultras des deux clubs, selon la police, faisant au moins huit blessés - trois Grecs et cinq Croates - avant le match aller de la Ligue des champions qui doit se dérouler mardi soir dans le stade de l'AEK à Nea Filadelfia en banlieue d'Athènes. Le jeune homme poignardé, âgé de 22 ans, a été transporté dans un hôpital athénien avant de succomber à ses blessures. Selon le ministère de la Protection des citoyens, des groupes de supporteurs des deux bords se sont affrontés près du stade, jetant des grenades étourdissantes, des pierres et des engins incendiaires et d'autres objets. Certains étaient munis de battes. Des violences marquent fréquemment des matchs de football en Grèce et, après la mort l'an dernier d'un jeune homme, le gouvernement a porté de six mois à cinq ans la peine maximale d'emprisonnement pour les supporters auteurs de violences.

