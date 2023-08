Judo: Ugo Legrand ou l'appel des JO de Paris 2024

Après huit ans d’arrêt, Ugo Legrand, médaillé de bronze aux JO 2012 en moins de 73 kg rêve de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. Un pari possible alors que sa catégorie reste ouverte.

Remettre un kimono pour un ultime défi. Ugo Legrand, médaillé olympique à Londres en 2012 (bronze), double médaillé mondial (2011 et 2013) et champion d’Europe 2012, a décidé de reprendre la compétition, à trente-quatre ans, avec l’objectif de disputer les Jeux olympiques de Paris l’été prochain dans sa catégorie des -73kg. Il y a huit ans, il avait mis fin à sa carrière internationale.

« Le chemin qui m’attend ne sera pas facile »

« Je suis impatient de retrouver l’émotion des compétitions, de rencontrer de nouveaux adversaires et de repousser les frontières de mes capacités physiques et mentales. Je suis impatient de retrouver les tatamis et de partager de nouveaux moments forts avec vous », a écrit le judoka. Et d’ajouter : « Je suis conscient que le chemin qui m’attend ne sera pas facile. Je suis convaincu que l’expérience que j’ai acquise pendant ma pause me sera précieuse dans cette nouvelle étape de ma carrière. »

En 2015, à moins d’un an des Jeux olympiques de Rio, Ugo Legrand avait jeté l’éponge, mettait un terme à sa carrière, à la surprise générale. Il assurait ne plus se sentir « capable de fournir tous ces efforts au quotidien ». « Au moment où j’ai arrêté le judo, j’étais à un stade d’écœurement. Je n’avais plus du tout envie de m’entraîner, ni de combattre », explique-t-il, sur la chaîne YouTube de la Fédération française de judo (FFJ). Dès le mois de septembre, Ugo Legrand ira à la chasse aux points lors de compétitions internationales pour récupérer la place de meilleur Français dans la ranking list mondiale.

Ugo Legrand n’est pas le seul tricolore à rêver de Paris 2024. Le spécialiste du triple saut, Teddy Tamgho, retraité depuis 2019 et devenu entraîneur, va aussi tenter le tout pour le tout dans l’optique de décrocher une nouvelle médaille olympique, comme il l’avait annoncé en avril dernier.

Ugo Legrand, qui a vécu à Los Angeles après sa retraite sportive, sait que dans sa catégorie, il n’y a pas de leader affirmé. Si en 2015 il était « presque à la limite du dégoût », il se dit « excité » à l'idée de reprendre son sport.

« Aujourd'hui, j'ai la fraîcheur, la disponibilité, émotionnelle, mentale, physique, même si on a l'impression qu'à 34 ans, je suis un peu un ancien, mais avoir arrêté jeune me fait sentir vraiment frais. Avoir eu une coupure, d'avoir été éloigné du haut niveau pendant huit ans, je me sens ressourcé. J'ai réellement cette flamme qui me stimule », assure l’ancien champion dans les colonnes de L’Équipe.

