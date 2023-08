Mondial féminin: L’Espagne et la Suède, adversaires en demi-finales

L'Espagne, nation émergente du football féminin, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales d'un Mondial, en battant ce vendredi 11 août les Pays-Bas vice-champions du monde en titre (2-1 a.p.), au terme d'une rencontre à rebondissements. Un peu plus tard, la Suède, en battant le Japon (2-1), s'est aussi hissée pour la cinquième fois en neuf participations dans le dernier carré.

AFP - GRANT DOWN

Salma Paralluelo célèbre son but face aux Pays-Bas, le 11 août 2023.

La Roja rencontrera la Suède, mardi 15 août, pour prolonger son rêve de remporter un premier titre majeur. Les Espagnoles, l'une des plus jeunes sélections de la compétition, ont évité le hold-up des Néerlandaises grâce à un but en prolongation (111e) de Salma Paralluelo, 19 ans. L'attaquante du FC Barcelone a débloqué le match quelques secondes après une balle de qualification ratée par Lineth Beerensteyn pour les Oranje. « C'est impressionnant de voir comment les joueuses ont grandi devant l'adversité avec le but de Salma », s'est félicité le sélectionneur espagnol Jorge Vilda. Le scénario paraît cruel pour les Pays-Bas qui, bien que dominés, ont montré du caractère pour égaliser durant le temps additionnel du temps réglementaire, par Stefanie van der Gragt (90e+1).

La Suède a éliminé les deux dernières sélections championnes du monde

La Roja avait ouvert le score un peu plus tôt par Mariona Caldentey, sur penalty (81e). Après les Etats-Unis, l'Allemagne, le Brésil, ou le Canada, la compétition dit adieu à un nouveau cador, qui avait atteint la finale en 2019 (perdue face aux Etats-Unis). Portée par la professionnalisation de ses clubs, l'Espagne incarne le développement récent du foot féminin, où l'écart de niveau entre les nations établies de longue date et leurs concurrentes s'est considérablement réduit.

Dans l’autre rencontre du jour, la Suède a obtenu son billet pour le dernier en battant le Japon à Auckland. Les Scandinaves ont marqué par Amanda Ilestedt (32e) et Filippa Angeldahl (51e sur penalty), avant la réduction du score japonaise par Honoka Hayashi (87e). Les Japonaises ont poussé en vain durant les dix minutes du temps additionnel pour arracher la prolongation.

La Suède a réussi le tour de force d'avoir éliminé les deux dernières sélections championnes du monde, les États-Unis doubles tenants du titre en huitièmes (0-0 ap, 5-4 tab), puis le Japon, sacré en 2011.

