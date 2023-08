Coupe du monde féminine: la désillusion des Bleues éliminées en quarts contre l'Australie

L'équipe de France a été éliminée par l'Australie en quart de finale de la Coupe du monde par l'Australie ce samedi 12 août. Une défaite aux tirs au but, au terme d'un match vierge de but, qui sonne comme un échec pour les joueuses d'Hervé Renard qui visaient les demi-finales de la compétition.

Trois longues heures de travail, parfois de souffrance, aussi d'espoir et à la fin, c'est l'Australie qui s'est qualifiée face à la France pour une demi-finale de Coupe du monde à la maison (0-0, 7-6 aux t.a.b). Hervé Renard, arrivé à la tête de cette équipe de France féminine pour espérer enfin atteindre, pour la première fois depuis 2011, les demi-finales, est tombé sur une équipe australienne qui a fait déjouer ses Bleues, avec l'aide des 50.000 supporters du Suncorp Stadium à Brisbane.

Une défaite au goût de désillusion, au terme d'un match vierge de tout but, lors duquel les deux sélections ont alterné les phases de domination. Même si les temps forts français semblaient dus à une maîtrise technique, tandis que les Australiennes ont beaucoup profité de mésententes dans le secteur défensif des tricolores.

Le bâton pour se faire (presque) battre

Après un début de partie maîtrisé, marqué par quelques situations françaises, à commencer par la frappe trop croisée de Kadidiatou Diani (8e) qui a souvent tiré profit de la lenteur de la charnière centrale des Matildas, les Bleues ont tendu la joue.

Pauline Peyraud-Magnin et ses défenseures les premières. Entre les incompréhensions avec Sakina Karchaoui, dont une a forcé Elisa De Almeida à réaliser un sauvetage miracle sur sa ligne (41e), une mauvaise relance qui a offert une occasion en or manquée par Fowler (50e) et plusieurs sorties aériennes très hasardeuses, le match de la portière aurait pu se transformer en cauchemar. Elle est tout de même restée solide sur sa ligne (57e, 60e).

Des remplaçantes qui ont changé le destin du match

Les Bleues auraient pu être secouées par Hervé Renard, dans une colère noire face à la seconde période livrée par ses joueuses. C'est finalement l'entrée de Vicki Becho (64e) qui a sonné le réveil français. La Lyonnaise a apporté de la profondeur sur le côté droit et a multiplié les centres très dangereux avant que l'arbitre n'envoie les deux sélections en prolongations.

Une demi-heure supplémentaire que l'attaquante lyonnaise a utilisée pour apporter du nombre dans la surface et contribuer à ce que les siennes apportent de nouveau le danger sur le but adverse. Elle a elle-même tenté sa chance (108e, 120e+1) et a été proche de reprendre un ballon brûlant de Grace Geyoro juste devant le but (109e).

Pas assez pour prendre l'avantage avant la toute fin du match et les tirs au but. Séance pour laquelle Hervé Renard a choisi de faire entrer une nouvelle gardienne, Solène Durand, excellente dans le domaine, et Eve Perisset, au pied droit sûr. Des penalties qui ont présenté tout ce que l'exercice peut offrir : une barre rentrante de Karchaoui, deux penalties australiens décisifs manqués (un poteau et un arrêt), l'intervention de la VAR…

Finalement, ce sont les tirs au but de Perisset arrêté par Mackenzie Arnold et de Bechot, qui a échoué sur le poteau, qui ont coûté cher à la France. Et qui permettent à l'Australie de décrocher la première demi-finale de son histoire.

