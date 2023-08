Football: Harry Kane signe enfin au Bayern Munich au terme d'un long feuilleton

Harry Kane s'est officiellement engagé avec le Bayern Munich ce samedi 28 août, et ce, jusqu'à l'été 2027. Le dénouement d'un des feuilletons footballistiques de l'été et une page d'histoire qui se tourne à Tottenham.

Publicité Lire la suite

Le point final de longues semaines de négociations, parfois de bluff et de rebondissements. L'avant-centre et capitaine de l'Angleterre Harry Kane s'est engagé vendredi pour quatre saisons, jusqu'à l'été 2027, avec le Bayern Munich, a annoncé samedi le club bavarois dans un communiqué, pour un transfert estimé à plus de 100 millions d'euros.

Le Bayern a enfin trouvé avec Harry Kane (30 ans) le remplaçant à son avant-centre Robert Lewandowski, plus de 12 mois après le départ au FC Barcelone de sa machine à buts polonaise durant huit saisons. Le club munichois, habitué aux dépenses contrôlées, a mis les moyens financiers pour arracher Kane à Tottenham, faisant de l'attaquant anglais la recrue la plus chère de l'histoire de la Bundesliga.

Une signature qui intervient après des négociations très poussives. Elles avaient commencé tôt cet été, alors que le PSG était encore dans la course pour s'attirer les services du meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Une fois le club parisien mis sur la touche par les Bavarois, ce sont les discussions avec les dirigeants des Spurs qui se sont complexifiées. Le média allemand Bild avait notamment révélé que Daniel Levy, le président du club londonien, était parti en vacances début août, en pleines négociations pour le transfert de l'attaquant.

Si Kane n'a jamais remporté le moindre trophée avec Tottenham, il laissera une marque indélébile dans l'histoire du club. D'abord parce qu'il a participé à une finale de Ligue des champions perdue en 2019 contre Liverpool, emmené les siens jusqu'à la deuxième marche de la Premier League en 2017 et composé un duo iconique du football anglais des dernières années avec le Sud-Coréen Heung-min son. Surtout, car il a inscrit 280 buts sous le maillot blanc, le plus haut total pour un joueur passé par les Spurs.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne