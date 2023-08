Ligue 1: Kylian Mbappé mis à l'écart par le PSG pour la première journée

L'attaquant français Kylian Mbappé, en conflit avec le PSG et mis à l'écart par sa direction, n'a pas été retenu pour le premier match de la saison de Ligue 1 contre Lorient, samedi au Parc des Princes, alors que Neymar est forfait, a annoncé le club. Le capitaine de l'équipe de France est privé d'entrainement avec l'équipe première depuis qu'il a annoncé son intention de rester à Paris jusqu'au terme de son contrat en juin 2024 sans toutefois vouloir le prolonger. Il n'a ainsi disputé qu'une seule des cinq rencontres de préparation des Parisiens et n'avait pas été convié à la tournée d'avant-saison au Japon et en Corée du Sud.

Kylian Mbappé est en guerre avec sa direction car il veut partir libre de tout contrat l'été prochain. REUTERS - GONZALO FUENTES

