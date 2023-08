Mondiaux de cyclisme: la Française Pauline Ferrand-Prévot écrit l'histoire en VTT

La Française Pauline Ferrand-Prévot a écrit l'histoire du VTT en glanant un cinquième titre mondial samedi 12 août. À un an des Jeux, elle consolide son statut de favorite, pour la seule compétition qui lui résiste encore.

Pauline Ferrand-Prévot est devenue la championne du monde la plus titrée de l'histoire en VTT cross-country samedi 12 août en Écosse, pour cimenter son statut de favori aux JO de Paris dans un an. Tenante du titre, la Rémoise de 31 ans a survolé la course dans la forêt de Glentress et s'est s'imposée devant une autre Française, Loana Lecomte, remportant ainsi son cinquième sacre mondial dans cette discipline olympique.

🇫🇷🥇 Les mots ne suffisent plus, les images parlent d'elles-mêmes... Pauline Ferrand-Prévot est une nouvelle fois sacrée championne du monde dans la course au format olympique ! Une ligne de plus à ajouter à son immense palmarès ⬇️ — francetvsport (@francetvsport) August 12, 2023

C'est aussi la première médaille d'or pour la France dans une épreuve au programme des JO-2024 lors de ces « Super Mondiaux » de Glasgow réunissant treize disciplines du vélo.

« L'année dernière, je ne savais même pas que j'allais égaliser le record. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien de le battre. Garder la même garde-robe une année de plus, c'est vraiment top », a déclaré Pauline Ferrand-Prévot après avoir enfilé un nouveau maillot-arc-en-ciel, le quinzième de sa carrière au total, en prenant en compte toutes les disciplines, de la route au VTT en passant par le gravel et le cyclo-cross.

J'étais en métronome, j'étais en mission

Après avoir « complètement foiré » son départ, « PFP » a pris les commandes dès le deuxième des sept tours, dépassant Lecomte, partie en tête, pour un long cavalier dans les sous-bois écossais, sous un ciel gris et humide. « J'étais un métronome aujourd'hui, j'étais en mission », a-t-elle résumé.

« Pauline, je ne compte plus ses titres, a réagi Yvan Claulus, l'entraîneur des Bleus. Ce n'est pas forcément une pilote de VTT incroyable. Elle ne passe pas des choses sur le circuit que des juniors passent. Mais c'est une athlète incroyable. Je retiens surtout qu'elles ont montré qu'elles peuvent y arriver toutes les deux. La suite peut être sympa. »

Et la suite, c'est évidemment les JO de Paris

Déjà titrée jeudi en short-track, « PFP » est une légende vivante du cyclisme féminin. Elle a tout gagné sur tous les terrains. Mais pour l'instant, elle a toujours été maudite aux JO : 26e à Londres en 2012, elle avait abandonné quatre ans plus tard à Rio, avant de terminer seulement 10e à Tokyo.

« Ce titre est une étape parmi d'autres dans cette quête d'or olympique, a-t-elle souligné. Ce n'est pas parce que je suis championne du monde aujourd'hui que je vais être championne olympique. Mais je sais que je peux faire encore mieux. » Habituée à fonctionner en solitaire, elle a opéré un changement majeur cet hiver en devenant la première femme à intégrer l'équipe britannique Ineos, aux côtés des stars de la route Tom Pidcock, Egan Bernal ou Geraint Thomas.

« Depuis que je suis entrée dans cette équipe, j'ai l'impression d'être comprise. On a beaucoup travaillé, dit-elle. En janvier, Pinarello (son équipementier vélo) n'avait même pas de VTT. En trois mois, ils ont réussi à faire deux vélos qui marchent très bien. C'est tellement professionnel, ça me correspond tellement. »

Pour autant, elle n'avait pas forcément conscience d'entrer un peu plus dans l'histoire de son sport : « Je ne sais pas. En fait, je fais juste vraiment ce que j'aime faire. Être quelqu'un ou quelque chose ne m'intéresse pas. J'aime ma vie et c'est aussi pour ça que j'ai été aussi performante aujourd'hui. »

