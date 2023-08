Mondiaux de cyclisme: Pauline Ferrand-Prévot sacrée en VTT cross-country, doublé français

La Française Pauline Ferrand-Prévot a été sacrée championne du monde de VTT cross-country en survolant la course samedi dans la forêt de Glentress, en Écosse, cimentant son statut de favori aux JO de Paris dans un an. Tenante du titre, la Rémoise de 31 ans devient la première femme de l'histoire à remporter cinq titres mondiaux dans cette discipline olympique. Elle s'est imposée avec 1 minute et 14 secondes d'avance sur une autre Française, Loana Lecomte.

Pauline Ferrand-Prévot lors des championnats du monde de cyclisme le 12 août 2023. AFP - OLI SCARFF

Texte par : RFI Suivre