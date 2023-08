Basket: «Un périple incroyable», revivez le discours de Tony Parker lors de son entrée au Hall of Fame

Tony Parker a officiellement son entrée au Hall of Fame de la NBA dans la nuit du samedi 13 au dimanche 13 août 2023. Il est le premier joueur français de l'histoire à réaliser cet exploit. À l'occasion, il a livré un discours émouvant, rendant hommage à ceux qui l'aiment et qui l'ont épaulé durant sa carrière, sur et hors des parquets.

Les stars de la NBA Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Pau Gasol, le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich et surtout Tony Parker ont fait leur entrée samedi 12 août au « Hall of Fame » lors d'une cérémonie à Springfield, dans le Massachusetts. L'ancien meneur des Bleus est le premier Français, tous sports confondus, à entrer le Temple de la renommée d'une ligue sportive américaine.

Parker, quatre fois champion de la NBA avec San Antonio sous la houlette de Popovich, six fois All-Star et élu joueur le plus utile des finales de la NBA 2007 est longuement revenu sur sa carrière et sur ceux qui l'ont partagée, à travers un discours d'environ un quart d'heure, partagé entre le rire et les larmes.

Parker a remercié sa famille et a rendu hommage à ses origines américaines et françaises. « J'ai eu l'impression d'avoir le meilleur des deux cultures et cela m'a aidé dans mon parcours. Quand j'étais en France, on me disait : tu es trop petit. Tu es trop maigre. Tu n'y arriveras jamais. Eh bien, c'est moi qui ris maintenant ».

Popovich, un « deuxième père »

« Tu es incroyable, a lancé Parker à Popovich. Tu m'as jeté dans le feu à 19 ans... Tu as toujours été un deuxième père pour moi, Pop. Tout ce que tu as fait pour ma famille et moi, je l'apprécie. Je te remercie. Je t'aime ».

« J'ai été très dur avec lui et j'attendais beaucoup de lui », lui a rétorqué le coach légendaire. « Je suis très fier de ce qu'il a accompli ». Popovich, le doyen des entraîneurs de tous les sports professionnels nord-américains, a mené les Spurs à cinq titres et a été nommé trois fois coach de l'année de la NBA.

« C'était un périple incroyable. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme moi puisse vivre une telle aventure. Pour tous les enfants qui nous regardent, continuez à rêver grand ! », a conclu Tony Parker.

