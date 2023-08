Boxe: l'énorme K.O de Joshua sur Hellenius, prochaine étape Wilder ?

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août, Anthony Joshua s'est remémoré ses plus belles heures en infligeant un K.O net et sans bavure à Robert Hellenius au septième round. De quoi reprendre du poil de la bête après une période très difficile. Et espérer faire bonne figure dans un duel contre Deontay Wilder ?

Et si Anthony Joshua était en train de se refaire une santé, et surtout une réputation ? Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août, « A.J » a infligé un terrible K.O à Robert Hellenius, dans son jardin de l'O2 Arena de Londres. Face au Finlandais, pas des plus affûtés puisqu'il a remplacé au pied levé un Dilian Whyte attrapé par la patrouille antidopage, il l'a emporté sur un K.O net, consécutif à un bras arrière très lourd et puissant. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis… 2020 et son duel face à Kubrat Pulev.

La marche avant constamment enclenchée, l'absence de peur de prendre des coups et la générosité dans la distribution de ces derniers ont longtemps fait l'identité de Joshua. Pourtant, voilà longtemps que l'Anglais n'avait pas montré sa puissance de feu. Depuis sa défaite surprise face à Andy Ruiz en 2019, A.J a eu du mal à retrouver sa boxe agressive.

Un mental touché

Les deux débâcles face à Oleksandr Usyk avaient fini d'atteindre son mental. En témoignent ses très étranges réactions après la dernière des deux défaites, en Arabie saoudite. Le natif de Watford avait jeté les ceintures de champion de l'Ukrainien hors du ring puis explosé de rage. Retenu par les membres de son staff, il s'était dirigé vers les vestiaires, furieux, sous les sifflets de la salle encore comble… avant de revenir serrer la main de son adversaire et lui demander, sous les yeux des caméras : « Tu n'es pas fort ! Comment m'as-tu battu ? J'avais du caractère et de la détermination ».

Puis, il s'était emparé du micro afin que chaque spectateur entende un mélange entre le récit de son histoire personnelle, des félicitations pour son adversaire du soir et une condamnation maladroite de la guerre en Ukraine, sous les yeux d'un Usyk visiblement très mal à l'aise.

Depuis cet épisode, Joshua l'a emporté par décision unanime face à Jermaine Franlin Jr, dans un combat pas vraiment flamboyant. « Ce soir, je me suis senti beaucoup mieux qu'en avril (face à Frankin) », a livré Joshua après sa victoire de cette nuit. La deuxième en autant d'apparition dans le ring sous la houlette de son nouvel entraîneur, Derrick James.

Reste que quelques huées venues des travées du stade londonien, après des premiers rounds trop calmes au goût du public, sont les stigmates d'une popularité qui a pris un coup ces dernières années. Spectateurs mécontents auxquels l'intéressé a répondu froidement en conférence de presse : « Ont-ils déjà boxé ? »

Objectif Wilder, la marche est-elle trop haute ?

Malik Scott, l'entraîneur de Deontay Wilder, a déjà révélé que le combat contre Joshua était « dans la boîte » pour janvier prochain. Les voies de la boxe et du matchmaking étant impénétrables, bien malin celui qui sait si les deux hommes croiseront effectivement le fer. Même si le duel semble des plus évidents. Les deux hommes font partie des plus gros punchers de leur catégorie, un affrontement ferait forcément des étincelles.

La question reste de savoir si Joshua a encore les épaules pour un tel sommet. Wilder n'a été défait que deux fois en carrière, face à Tyson Fury, à qui il a été le seul à vraiment tenir tête récemment. Surtout, il sort tout juste d'une victoire monumentale contre... Robert Hellenius par K.O au premier round. Face à un homme comme Wilder, qui a la foudre dans les poings (43 victoires, 42 K.O), boxer avec le frein, comme a pu le faire Joshua ces dernières années, et laisser l'Américain installer son jeu, pourrait être fatal.

