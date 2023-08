Mondial féminin: L’Australie s’incline à domicile, l’Angleterre s’offre la finale

L'Angleterre, championne d'Europe en titre, sera opposée à l'Espagne en finale du Mondial féminin dimanche 20 août, après sa victoire 3-1 contre l'Australie, pays co-organisateur, ce mercredi 16 août en demi-finale à Sydney.

L'Australie, soutenue par la ferveur de tout un pays, rêvait d'une finale à la maison. Il restait un énorme morceau avant le Graal, éliminer l'Angleterre en demi-finale. Devant les plus de 75 000 fans vêtus de jaune, les « Lionesses » avaient bien l’intention de gâcher la fête et d'atteindre pour la première fois la finale d'un Mondial, pour leur troisième demi-finale consécutive, après 2015 et 2019.

La légende Sam Kerr n'a pas suffi

La Britannique Ella Toone a lancé les hostilités en première période en expédiant en une touche de balle un tir puissant du coup du pied droit en plein dans la lucarne opposée (36ᵉ). Jusqu’à la pause, les Australiennes n’ont pas réussi à inverser la tendance. Les Matildas, dominées dans le jeu, peinaient souvent à répondre, face à des Anglaises très offensives.

Au retour des vestiaires, la légende Sam Kerr a permis aux Australiennes d’égaliser, sur un contre, après une course folle pour son 64ᵉ but en sélection (63ᵉ). Touchée au mollet, Sam Kerr vivait sa première titularisation depuis le début de la compétition. Elle était entrée en jeu contre la France en quart de finale en seconde mi-temps. Elle avait joué plus d'une heure et a transformé son tir au but.

Le but de la légende australienne n’aura pas suffi. À la 71ᵉ minute, Lauren Hemp a redonné l’avantage aux Anglaises. L’Australie, qui avait éliminé la France au match précédent, a poussé, notamment avec deux balles d’égalisation. Mais les Anglaises ont enfoncé le clou sur une contre-attaque avec un but d'Alessia Russo (86ᵉ). Ironie du sort, en avril dernier, lors d’une rencontre amicale, les Australiennes avaient mis fin à une série de 30 matches sans défaite des Lionnes, grâce à une victoire (2-0) avec un but Sam Kerr.

À Sydney, l’Australie n’aura pas atteint son objectif après cette défaite face à l’Angleterre en demi-finale. L’Angleterre jouera le titre dimanche 20 août face à l’Espagne pour une finale inédite. De son côté, l'Australie jouera donc le match pour la 3ᵉ place face à la Suède, samedi au Brisbane Stadium.

