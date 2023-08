«Test event» de triathlon à Paris en vue des JO: la Seine au centre de toutes les attentions

À un an des Jeux olympiques de Paris 2024, le triathlon mondial organise son « test event » dans et autour de la Seine, du 17 au 20 août, avec l'enjeu d'une qualification à ces JO pour plusieurs délégations. Mais la qualité de l'eau du fleuve de la capitale, jugée « satisfaisante », sera scrutée.

Publicité Lire la suite

Sur un parcours identique à celui des Jeux l'an prochain, les meilleurs triathlètes du monde sont là pour accrocher leur qualification pour les JO de 2024. Les principales fédérations nationales ont rendu qualificative une bonne performance au « test event ».

Après 1 500 m de natation entre le pont Alexandre III et le pont de l'Alma, les triathlètes se départageront sur 40 km à vélo, puis 10 km de course à pied, où ils remonteront notamment l'avenue des Champs-Élysées.

Seuls quatre athlètes des Top 20 mondiaux masculins et féminins seront absents et les deux champions olympiques, le Norvégien Kristian Blummenfelt et la Bermudienne Flora Duffy, seront au départ sur le pont Alexandre III.

La qualité de l'eau restera sous surveillance pendant les quatre jours

Avant de se jeter dans la Seine, tous vont scruter la qualité de l'eau. Début août, les épreuves de natation en eaux libres qui devaient s'y tenir ont été annulées en raison de la pollution du fleuve. La qualité de l'eau est revenue depuis à un « seuil satisfaisant », a expliqué la mairie de Paris mercredi, précisant que le niveau de bactérie Escherichia coli était repassé sous le seuil maximal réglementaire (1 000 UFC pour 100 ml). Les 5 et 6 août dernier, au moins 57 personnes avaient souffert de diarrhées et vomissements après avoir nagé lors de l'étape des Championnats du monde de triathlon à Sunderland (Royaume-Uni), selon les autorités sanitaires.

« Comme j’ai eu l’écho que la qualité de l’eau était à la limite, je n’ai pas nagé ce mercredi matin, témoigne le Marocain Jawad Abdelmoula au micro de RFI. Je fais confiance à l’organisation, mais je m’en voudrais d’avoir pris le risque de tomber malade avant la course. » La qualité de l'eau restera sous surveillance pendant les quatre jours de compétition avec des analyses quotidiennes en laboratoire et des outils de mesure instantanée.

« Les risques infectieux les plus communs sont ceux liés aux bactéries qui provoquent des gastro-entérites. Il peut y avoir aussi des maladies liées aux bactéries retrouvées dans les urines de rongeurs ou d’animaux d’élevage. Ce n’est pas seulement l’eau ingérée par la bouche qui provoque des risques, on peut aussi être contaminé par des petites plaies sur la peau », explique le médecin épidémiologiste Éric d’Ortenzio.

Du côté de Paris 2024, Brigitte Légaré, responsable des compétitions dans Paris centre, a réaffirmé que les responsables du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) n'avaient aucun doute : « Le plan B sera la Seine. » Le Cojo, a-t-elle expliqué, compte sur la mise en service du bassin d'Austerlitz, qui stockera des eaux pluviales, pour que le monde entier puisse voir des athlètes nager dans la Seine même en cas d'intempéries.

03:51 La Seine ouverte à la baignade au grand public dès 2025? Les triathlètes en première ligne Arthur Verdelet

Propos de Jawad Abdelmoula et Éric d’Ortenzio recueillis par Arthur Verdelet

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne