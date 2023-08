Cyclisme: le prodige belge Remco Evenepoel reste chez Soudal-Quick Step

Remco Evenepoel a mis fin aux rumeurs l'envoyant avec insistance chez Ineos-Grenadiers en annonçant sur les réseaux sociaux qu'il respectera son contrat valable jusqu'en 2026 avec Soudal-Quick Step. « J'ai un contrat jusqu'à fin 2026 et je vais le respecter. Un contrat est un contrat. Tu ne peux pas simplement t'en aller en disant : "Je vous souhaite le meilleur et au revoir". Cela ne se fait pas. Le monde du cyclisme n'est pas le monde du football », a déclaré jeudi 17 août la pépite belge interrogée par le podcast Lanterne Rouge. Ces dernières semaines, les rumeurs d'un départ vers la formation britannique Ineos, disposant de davantage de moyens que l'équipe belge, étaient de plus en plus insistantes. Evenepoel, champion du monde en ligne en 2022 et du contre-la-montre cette année, devrait disputer l'an prochain son premier Tour de France avec l'objectif de concurrencer les doubles vainqueurs de la Grande Boucle Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Le Belge, 23 ans, participera au Tour d'Espagne (26 août-27 septembre) qu'il avait remporté l'an passé et où il sera notamment opposé au Danois Vingegaard, vainqueur des deux derniers Tours de France.

Le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) célèbre sa victoire sur le Tour d'Espagne, le 11 septembre 2022 à Madrid. AP - Manu Fernandez

