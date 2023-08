Mondiaux d'athlétisme: ultime grand rendez-vous avant les JO de Paris pour le clan tricolore

Du 19 au 27 août, les meilleurs athlètes de la planète se réunissent à Budapest (Hongrie) pour les Championnats du monde d'athlétisme. Soixante-dix-huit Français ont été sélectionnés par la Fédération française d'athlétisme (FFA), qui espère un meilleur résultat que l’an dernier avec une seule médaille, l’or de Kévin Mayer en décathlon.

Il y a un an, Kévin Mayer était le sauveur de l'équipe de France d'athlétisme avec l'or mondial en décathlon. Il a fallu attendre le dernier jour de compétition à Eugene aux États-Unis pour voir le clan français retrouver un semblant de sourire.

Pour ces Mondiaux en Hongrie, la FFA a considérablement élargi le nombre d'athlètes – 56 pour les épreuves individuelles. Le nombre d’athlètes qui composent la délégation française est porté à 78. Plus de 55% des Bleus ont déjà connu les joies des championnats du monde en plein air : 43 sur 78. Parmi eux, trois anciens médaillés : Kevin Mayer (2017 et 2022), Mélina Robert-Michon (2013 et 2017) et Alexandra Tavernier (2015).

L'été dernier, seulement 28 athlètes tricolores avaient été sélectionnés en individuel, 56 au total.« À un an de Paris-2024, nous avons souhaité donner la possibilité à tous les athlètes en mesure de s'exprimer sur la scène internationale de se confronter à l'élite mondiale. Notre ambition est qu'aucun athlète n'arrive vierge de sélection aux Jeux olympiques l'an prochain », avance le directeur de la haute performance Romain Barras, dans un communiqué. Pendant neuf jours, les athlètes français vont arpenter la piste du stade de Budapest, avec dans un coin de la tête le Stade de France de Saint-Denis, hôte de l'athlétisme aux JO 2024 dans moins d'un an.

Pascal Martinot-Lagarde et Renaud Lavillenie restent à la maison

À Budapest, la France devra faire sans ses piliers Pascal Martinot-Lagarde et Renaud Lavillenie. Depuis une dizaine d'années, l'un comme l'autre faisaient partie des valeurs sûres de l'équipe de France. Renaud Lavillenie (36 ans), champion olympique 2012 du saut à la perche et ex-détenteur du record du monde, dont la sélection était acquise malgré une saison laborieuse, a fait le choix de renoncer, la faute au « retour d'une douleur au tendon des ischio-jambiers ». Il souffre même d'une « rupture partielle » et sera opéré en septembre, a-t-il annoncé jeudi 17 août. C'est la première fois depuis 2008 que Lavillenie va manquer le grand rendez-vous international estival.

Pascal Martinot-Lagarde (31 ans), a échoué à gagner son billet sur la piste dans une des très rares disciplines de l'athlé français où la densité fait qu'il y a plus de qualifiables que de places qualificatives ouvertes. « Ça fait dix piges que vous me voyez avec le maillot de l'équipe de France et là, je serai à la maison dans le canapé, se désolait-il fin juillet. Je suis obligé de me dire que c'est une chance et que je vais revenir plus fort l'année prochaine. » Opéré d'une hernie discale en début d'année, le lanceur de marteau Quentin Bigot est également absent.

Sur l’épreuve de sprint du 100m, toujours très attendue, seul Mouhamadou Fall, à la faveur d’un repêchage, représentera la France. Ryan Zézé sera aligné en individuel chez les hommes sur 200 mètres.

Pour première fois depuis 2007 chez les hommes, ni Jimmy Vicaut, ni Christophe Lemaître ne sont sélectionnés pour participer a minima au relais 4x100. Chez les femmes, à l’heure de fêter l’anniversaire du titre en relais de la génération dorée de 2003 à Paris (Girard, Hurtis, Félix, Arron), aucune athlète tricolore n’est capable pour le moment de reprendre le flambeau.

Reste donc l’inoxydable Kévin Mayer. À 31 ans, il pourrait inscrire son nom au panthéon du décathlon avec une troisième couronne. Seuls deux athlètes se sont hissés au sommet de la hiérarchie à l’occasion de trois championnats du monde : Dan O’Brien (États-Unis) et Tomas Dvorak (République tchèque). C'était dans les années 90.

