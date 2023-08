Coupe du monde féminine: Espagne-Angleterre, deux entraîneurs, deux styles et une revanche

L'Angleterre et l'Espagne se retrouveront dimanche à Sydney pour la finale de la Coupe du monde féminine. Au-delà de l'arrière-goût de revanche qui va enrober ce match, ce sera surtout un duel entre deux entraîneurs qui ont réussi, chacun à leur manière, à rendre leur sélection très performante ces dernières années.

Sarina Wiegman et Jorge Vilda se sont croisés à plusieurs reprises dans leurs carrières respectives, ici lors d'un match de l'Algarve Cup en 2019, entre l'Espagne et les Pays-Bas (2-0).

May Earps, meilleure gardienne du monde en 2022, Lucy Bronze, Georgia Stanway ou Keira Walsh côté anglais. Alexia Putellas, Aitana Bonmati, Irene Paredes… côté espagnol. Il y aura du beau monde sur la pelouse du Stadium Australia de Sydney dimanche, sous les yeux des 75 000 spectateurs attendus, pour la finale de la Coupe du monde.

Pourtant, deux des stars du match seront sur le banc. Les sélectionneurs Sarina Wiegman et Jorge Vilda ont pris la lumière avant et pendant la compétition, dans deux styles opposés.

Wiegman, madame finale

Euro 2017, Mondial 2019, Euro 2022 et désormais Mondial 2023... L'entraîneuse de l'Angleterre Sarina Wiegman s'apprête à connaître pour la quatrième fois de suite la finale d'une compétition majeure, un accomplissement rare.

Les deux premières fois, elle officiait sous les couleurs des Pays-Bas, son pays d'origine, avec un titre européen à la clé, contre le Danemark (4-2). Mais elle a raté la consécration suprême face aux États-Unis, à Lyon (2-0).

Débauchée par la Fédération anglaise en prévision de l'Euro organisé à domicile, la technicienne de 53 ans a transformé une sélection souvent bien placée, mais jamais titrée, en machine à gagner. « C'est une entraineuse dont les résultats ont montré les qualités, elle a du talent et un staff derrière elle. Demain ce sera une bataille tactique et technique », a soutenu Jorge Vilda samedi en conférence de presse.

Sarina Wiegman (à droite) et trois de ses joueuses, tout sourire, en reconnaissance du terrain à Sydney. REUTERS - CARL RECINE

Ses succès ont fait de l'ancienne défenseure internationale l'un des visages de la féminisation du poste d'entraîneur. « Elle donne aux joueuses la joie et la liberté de s'exprimer. Il y a un plan de jeu, il y a un modèle, mais elle ne les restreint pas », a décrit auprès de l'AFP Charlotte Harpur, journaliste à The Athletic. Wiegman a notamment autorisé les familles sur le lieu de séjour, plutôt qu'isoler son effectif, comme peuvent le faire certaines équipes.

Les États-Unis, première nation mondiale, penseraient à elle pour remplacer Vlatko Andonovski qui a démissionné. Réponse du patron de la Fédération anglaise : chaque offre pour Wiegman, sous contrat jusqu'en 2025, sera rejetée « à 100% ».

Vilda, la revanche du paria

Quand Wiegman a bâti le succès des Anglaises sur une défense en acier, son homologue espagnol Jorge Vilda a opté pour un jeu offensif qui sied aux qualités techniques de ses joueuses.

Le profil de l'entraîneur de 42 ans se déroule comme le négatif de celui de la Néerlandaise. Aucun titre depuis sa prise de fonctions en 2015, et des méthodes jugées clivantes qui lui ont valu la rancœur de plusieurs cadres du vestiaire.

L'Espagne a vécu un séisme qui a menacé l'émergence de son équipe féminine, après que quinze internationales ont annoncé en septembre dernier ne plus vouloir rejouer pour la Roja. Des sources évoquées dans la presse locale ont évoqué les méthodes jugées « dictatoriales » de Vilda.

Jorge Vilda (en bleu, au centre), donne des consignes lors d'une séance d'entraînement avec la sélection espagnole pendant la Coupe du monde. REUTERS - CARL RECINE

Mais le technicien, soutenu par sa Fédération au cours de cette crise sans précédent, est resté. Il a conservé sa légitimité à travers une série de résultats exceptionnels qui portent l'empreinte des coups de poker tactiques dont il est féru.

« C'est un apprentissage, cela nous a tous rendus plus forts et [nous devons] laisser cela dans le passé, penser à l'avenir et au fait que ce que nous avons réalisé est le fruit du travail que nous avons accompli », a déclaré Jorge Vilda, interrogé à chaque conférence de presse sur l'épisode de la fronde dont il a avoué avoir souffert. Dernière réponse en date, samedi : un très sec « question suivante ».

L'Espagne, 19e au classement Fifa lors de sa nomination, postule aujourd'hui pour un premier titre mondial. Le tout après avoir échoué dès les huitièmes en 2019, face aux États-Unis et surtout en quart de finale du dernier Euro contre l'Angleterre de… Sarina Wiegamn. Angleterre-Espagne, acte deux, scène finale.

