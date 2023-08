Coupe du monde féminine: la Suède finit en beauté et en bronze contre l'Australie

La Suède s'est emparée de la troisième place de la Coupe du monde contre l'Australie dans la petite finale jouée à Brisbane ce samedi 19 août (2-0). Un résultat logique, tant la Suède a été plus en maîtrise, même si elle peut remercier la VAR, auteur d'un coup de pouce bienvenu en première période.

Au coup d'envoi de ce match pour la troisième place, ce samedi 19 août à Brisbane, la Suède comme l'Australie avaient de quoi tirer satisfaction de ce Mondial. Les premières ont atteint le dernier carré après s'être débarrassées des États-Unis et du Japon. Les dernières ont obtenu, devant leur public, le premier billet pour les demi-finales d'une Coupe du monde de leur histoire avant de se faire éliminer par l'Angleterre.

L'enjeu était donc de repartir avec la médaille de bronze et le sourire, en plus de la satisfaction du travail accompli. Et à ce petit jeu, ce sont les Suédoises qui ont été les meilleures (2-0). Un résultat qui a quelque peu douché la bonne humeur du Brisbane Stadium, plein à craquer de plus de 50.000 spectateurs, évidemment acquis à la cause de son équipe nationale.

La VAR a fait basculer le match

Dans une première mi-temps assez équilibrée, c'est un appel de la VAR qui a marqué le premier grand tournant de cette rencontre. L'arbitre a porté la main à l'oreillette: Clare Hunt a fait faute sur Stina Blackstenius dans sa surface. Une erreur cruelle, sorte de croche-pied involontaire qui a fait trébucher l'attaquante suédoise, tellement remuante tout au long du match.

Le penalty confirmé, c'est la Barcelonaise Fridolina Rolfo qui s'en est brillamment chargé (30e) pour ouvrir le score. On pourrait en déduire qu'un simple détail et la VAR a scellé. Mais ce serait insulter au travail de Mackenzie Arnold, auteure d'une grosse performance dans ses buts, très habile sur sa ligne. Elle a repoussé une frappe croisée de (2e) en tout début de partie, puis a repoussé une frappe d'Angeldhal (45e+2) à bout portant.

La VAR n'a pas déterminé le match, mais l'a fait basculer. Puisqu'en seconde période, la Suède a profité du score pour procéder en contre par séquences. C'est de là qu'est venu le break. Blackstenius, trouvée sur un bon ballon en profondeur, a astucieusement donné en retrait à Kosovare Aslani, qui a déclenché en une touche à l'entrée de la surface pour le 2-0 (62e).

La titularisation de la star des Matildas, Sam Kerr, à la pointe de l'attaque, n'a rien changé. Aujourd'hui, la Suède a simplement été plus forte. Sous les yeux d'un public australien, resté quelques minutes dans les travées du stade pour sécher les larmes de ses joueuses, et leur rappeler la beauté de leur parcours.

