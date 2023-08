Football féminin: à Madrid, la liesse pour célébrer le titre de championnes du monde de la Roja

Reportage

L’Espagne remporte la Coupe du monde féminine de football, par une victoire 1-0 contre l’Angleterre, à Sydney, en Australie. C’est la joueuse du Real Madrid, Olga Carmona qui a marqué le seul but du match. Il s’agit du premier titre dans l’histoire de la Roja femenina. La victoire a été célébrée dans les rues de Madrid comme il se doit.

Avec notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon

La délivrance. Pour la première fois, l’Espagne est championne du monde de football féminin. Dès le coup de sifflet final, ils étaient quelques centaines à s’être réunis devant le palais des sports à l’est de Madrid. Pour Rosa, maillot de la Roja sur les épaules, le jour est historique : « Il y a beaucoup de joie et de fierté. C’est un exemple pour tous. Cette finale a été très excitante. Il y a eu beaucoup de moments de tension, mais nous avons passé un bon moment en regardant le match. Nous sommes surtout fiers de cette victoire. Que cette victoire en appel beaucoup d'autres ».

La finale a été remportée 1-0 contre les Anglaises, championnes d’Europe en titre. Il y a eu beaucoup d’émotion : un penalty raté en deuxième période et plus de treize minutes d’arrêt de jeu en fin de match. Mais l’essentiel est là : un titre de championne du monde et une joie immense pour Celia, écharpe de l’équipe d’Espagne autour du cou.

« Je suis vraiment très fier de cette équipe qui a montré qu'elle s'est battue avec acharnement. Finalement, tout le pays s’est réuni autour de ce groupe de femmes », constate-t-elle. Pour la suite, tous espèrent le retour de leur championne pour prolonger la fête et ce jour historique pour le football espagnol.

⭐️ ¡¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢!!



🏆 ¡¡LO HEMOS LOGRADO!!



🥹 No sabéis lo que esto significa realmente.



🫶 ¡¡HISTORIA DEL FÚTBOL ESPAÑOL!!



Lᴏs sᴜᴇɴ̃ᴏs sᴇ ᴄᴜᴍᴘʟᴇɴ... ❤️



🆚 #ESP - #ENG I 1-0 #JugarLucharYGanar I #FIFAWWC I #CampeonasDelMundo pic.twitter.com/9Ynd3EgNNc — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) August 20, 2023

