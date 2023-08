Coupe du monde féminine: Luis Rubiales présente ses excuse après le baiser à Jenni Hermoso

Luis Rubiales n'a pas joué la Coupe du monde, et pourtant en Espagne, son nom est largement ressorti après la victoire de la Roja au Mondial féminin. En cause, un baiser forcé à Jenni Hermoso lors de la remise des médailles, un geste pour lequel il s'est excusé ce lundi 21 août, tout en minimisant sa gravité.

Luis Rubiales a fini par présenter ses excuses, plus de 24h après les faits. Depuis dimanche et la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde féminine samedi, la polémique enfle, jusqu'à éclipser quelque peu la victoire historique de la Roja.

Lors de la remise des médailles, le président de la fédération royale espagnole de football (RFEF) s'est permis d'embrasser sur la bouche Jenni Hermoso, une des joueuses fraîchement championnes du monde. À la surprise générale, y compris celle de la joueuse elle-même.

« Même moi, je ne m'y attendais pas »

Dans une vidéo publiée ce lundi, Rubiales a pris la parole : « On était dans un moment historique, l'un des plus beaux jours de l'histoire du football espagnol. On a beaucoup travaillé au sein de la Fédération, on est très fiers. Il y a un fait que je regrette entre la joueuse et moi. Je tiens à m'excuser pour tout ce que ça a engendré. »

« Même moi, je ne m'y attendais pas », a réagi Jenni Hermoso à la radio espagnole Cope après le match, avant de minimiser ce qui s'était passé. Sur un live Instagram dans le vestiaire, diffusé immédiatement après le match, on l'a entendue rire de l'évènement avec ses coéquipières, bouteille de champagne à la main, rappelant qu'elle n'a « pas aimé » le baiser.

« C'était un geste mutuel, totalement spontané, dû à l'immense joie de gagner une Coupe du monde. Le président et moi avons une excellente relation, son comportement avec nous tous a été excellent et il s'agissait d'un geste naturel d'affection et de gratitude », a fini par réagir la joueuse dans un communiqué relayé par la fédération.

Des déclarations contradictoires

« On a une magnifique relation tous les deux, comme avec les autres joueuses. Je me suis trompé, je dois l'admettre, a poursuivi le président de la fédération. C'était sans mauvaise intention dans un moment d'euphorie. Ici, on l'a vécu comme quelque chose de naturel, mais dehors, une agitation s'est formée. Cela l'a emporté sur la célébration et le mérite qui revient à l'équipe. »

Une déclaration assez contradictoire avec sa première sortie médiatique face au tollé provoqué par son geste. Rubiales s'était emporté : « N'écoutons pas les idiots et les gens stupides, vraiment. Il s'agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose. Nous ne sommes pas là pour des bêtises. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, plus de bêtises et plus de trous du c**. Ignorons-les et profitons des bonnes choses. Ne me parlez même pas des imbéciles qui ne savent pas voir le positif. »

Un revirement probablement dû à la pression médiatique et à la sortie du ministre des Sports, Miquel Iceta, qui avait exigé des excuses publiques après le baiser qu'il a qualifié d'« inacceptable ». Iceta a également expliqué que la victoire de dimanche contre l'Angleterre en finale était effectivement « un moment de grande émotion », mais que les fonctionnaires « doivent être extrêmement prudents parce que nous donnons un message à la société et ce message est l'égalité des droits, c'est le respect ».

