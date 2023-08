Football: Greenwood quitte Manchester United malgré l'abandon des poursuites

Le club anglais de Manchester United a annoncé le départ à venir de l'attaquant Mason Greenwood, suspendu depuis plus de six mois après notamment des accusations de tentative de viol et d'agression, pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées. Le footballeur de 21 ans n'a pas été reconnu coupable des faits reprochés, rappelle le club dans un communiqué, mais « toutes les parties, Mason inclus, reconnaissent les difficultés pour lui de reprendre sa carrière à Manchester United ».

Mason Grenwood sous les couleurs de Manchester United. POOL/AFP/File

