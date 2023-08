Mondial de rugby: Fabien Galthié annonce sa liste des 33 joueurs, avec Jelonch et Baille

Fabien Galthié a tranché et a livré ce lundi 21 août sa liste des 33 joueurs qui participeront au Mondial de rugby en France. Pas vraiment de surprise, si ce n'est la présence de Jelonch et Baille, tous les deux diminués physiquement, qui seront tout de même de la partie.

À travers une annonce de liste originale lors du journal de 13h de TF1 du lundi 21 août, avec des Français qui ont cité eux-mêmes le nom des sélectionnés, Fabien Galthié a annoncé sa liste de 33 joueurs qui seront sous ses ordres pour le Mondial en France qui débutera le 8 septembre prochain. Pas de grosse surprise, seulement les réponses à quelques interrogations : Cyril Baille et Anthony Jelonch seront de la partie.

Jalibert attendu, Boudehent et Biarrey ont fait leur trou

Diminués physiquement, ils font bien partie du groupe. Touché au mollet, Baille devrait manquer au moins les deux premiers matches. Tandis que Jelonch, qui revient d'une rupture d'un ligament du genou gauche, pour laquelle il a été opéré en mars, n'a pas joué depuis. Mais il devrait retrouver son meilleur niveau « à partir de mi-septembre » à en croire les mots de Fabien Galthié.

Pour remplacer Romain Ntamack, qui s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche lors du deuxième match de préparation face à l'Écosse, ce seront Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy qui prendront la relève en tant que demi d'ouverture.

Le Rochelais Paul Boudehent et l'ailier de Bordeaux-Bègles, Louis Bielle-Biarrey, ont su gagner leur place cet été, lors des stages et des belles performances en matches de préparation. Avant cet été, ils étaient dépourvus de la moindre sélection. Tandis que l'arrière Brice Dulin et le demi de mêlée Baptiste Serin ont fait les frais des choix de leur sélectionneur.

La liste complète :

Piliers : Cyril Baille, Reda Wardi, Jean-Baptiste Gros, Uini Atonio, Sipili Falatea, Dorian Aldegheri

Talonneurs : Julien Marchand, Peato Mauvaka, Pierre Bourgarit

Deuxième ligne : Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki

Troisième ligne : Grégory Alldritt, Charles Ollivon, François Cros, Anthony Jelonch, Paul Boudehent, Sekou Macalou

Demis de mêlée : Antoine Dupont, Maxime Lucu, Baptiste Couilloud

Ouvreurs : Matthieu Jalibert, Antoine Hastoy

Centres : Gael Fickou, Jonathan Danty, Yoram Moefana, Arthur Vincent

Ailiers : Damian Penaud, Gabin Villière, Louis Bielle-Biarrey

Arrières : Thomas Ramos, Melvyn Jaminet

L'Australie avant les All Blacks

C'est donc avec ce groupe que Fabien Galthier abordera le dernier match de la longue préparation des Bleus, qui pour la première fois vont disputer quatre matches avant d'entamer le Mondial, le 27 août contre l'Australie au Stade de France. Avant ça, les Bleus s'étaient inclinés contre l'Écosse (25-21) à Glasgow, avant de prendre leur revanche contre le XV du Chardon à Saint-Etienne (30-27) puis de s'imposer plus tranquillement contre les Fidji (34-17) samedi 19 août.

Le premier match des Bleus, qui ouvrira cette Coupe du monde en France, sera un véritable test d'entrée avec une opposition contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre. L'Uruguay, la Namibie et l'Italie complètent le groupe duquel les hommes de Galthié devront sortir pour atteindre les matches à élimination directe.

