Mondiaux d'athlétisme: le Burkinabè Hugues Fabrice Zango remporte la médaille d'or au triple saut

Le Burkinabè Hugues Fabrice Zango a décroché son premier titre mondial au triple saut avec une marque de 17,64 m lors des Championnats du monde d'athlétisme lundi à Budapest. C'est la première médaille d'or de l'histoire du Burkina Faso aux à des mondiaux d'athlétisme.

Publicité Lire la suite

Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze olympique à Tokyo, a livré un concours de haut niveau avec quatre saut à plus de 17,20 m. Il s'empare de la médaille d'or devant deux Cubains, Lazaro Martinez, médaillé d'argent avec un triple bond mesuré à 17,41 m et Cristian Napoles, qui a réalisé un centimètre de moins (17,40 m), son record. Zango a pris la première place en l'absence de la star de la discipline, le Portugais Cristian Pichardo, et après la blessure du jeune prodige jamaïcain, Jaydon Hibbert, victime d'un problème musculaire durant le concours.

« Il n'y a pas eu de raccourci pour moi. Depuis 2019 [et sa médaille de bronze aux championnats du monde d'athlétisme, NDLR], j'ai vraiment rêvé d'une médaille d'or et aujourd'hui, je l'obtiens après quatre ans. Je suis vraiment content de ce que j'ai pu produire et ça devrait beaucoup plus me relâcher pour l'année prochaine et les olympiades. J'ai les outils pour aller chercher de grosses performances », affirme Hugues Fabrice Zango, le champion du monde, au micro de notre envoyé spécial à Budapest, Cédric de Oliveira.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne