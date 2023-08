Basket: Harden condamné à une lourde amende après avoir menacé de ne plus jouer pour Philadelphie

La star de la NBA James Harden a été condamnée mardi 22 août à payer une amende de 100.000 dollars par la NBA pour avoir déclaré à la mi-août qu'il ne jouerait plus pour les Philadelphia 76ers tant que Daryl Morey restait président de la franchise. La ligue de basket américaine a expliqué avoir infligé une amende à Harden pour ses propos suggérant qu'il « n'effectuerait par les tâches prévues par son contrat », s'il n'était pas transféré dans une autre équipe. Le 14 août, James Harden avait déclaré qu'il « ne jouerait plus pour les Sixers tant que Daryl Morey en était membre », avant de qualifier son président de « menteur », lors d'un évènement promotionnel en Chine. Ce commentaire cinglant est intervenu alors que les Sixers et l'ancien MVP en NBA sont dans une impasse contractuelle.

James Harden GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

