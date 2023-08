Footgabll: Geoffrey Kondogbia absent 6 semaines pour une entorse au genou

Le milieu de terrain tout juste transféré à l'OM, Geoffrey Kondogbia, est mal retombé après un duel aérien vendredi 18 août face à Metz (2-2). Il avait alors tenté de tenir sa place, mais avait dû se résoudre à être remplacé à la 57e minute. Depuis, il a passé des examens et le couperet est tombé. Selon les informations de L'Équipe, il souffre d'une entorse du genou gauche et devrait être absent six semaines.

Geoffrey Kondogbia a été transféré à l'OM depuis l'Atlético Madrid cet été. AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

