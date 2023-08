«Je courais après l'histoire, j'ai réussi»: la reine de l'athlétisme Kipyegon n'en a pas fini

Faith Kipyegon a encore frappé. La Kényane est devenue, mardi 22 août, la première femme de l'histoire à être trois fois championne du monde du 1 500 m. Et ce, sans souffrir de la concurrence. Déjà sur le toit du monde, Kipyegon a encore une chance d'étoffer son palmarès sur le 5 000 m, que tous l'imaginent remporter haut la main.

Publicité Lire la suite

Faith Kipyegon est comme le destin, implacable, inévitable. Au départ de la finale du 1 500m mardi 22 août aux Mondiaux de Budapest, beaucoup avaient tenté de bâtir du suspens autour de cette course, avec la possibilité de voir la Néerlandaise Sifan Hassan chatouiller les talons de la Kényane. Il n'en a rien été. Cette dernière a conquis l'or mondial sur la distance pour la troisième fois, elle est la première à réaliser cet exploit.

Meilleure coureuse du monde en ce moment, Kipyegon est sur un nuage en 2023 et continue de garnir un palmarès copieux. « Je courais après l'histoire aujourd'hui, et j'ai réussi », a-t-elle apprécié. Après l'or aux Mondiaux de 2017 et 2022, l'argent en 2015 et 2019, deux titres olympiques en 2016 et 2021, la championne a encore enrichi sa collection. Une évidence après s'être emparée cette année des records du monde du 1 500 m (3'49''11 à Florence le 2 juin), du 5 000 m (14'05''20 à Paris le 9 juin) et du mile (environ 1 616 m, 4'07''64 à Monaco le 21 juillet).

À lire aussiUn record personnel amélioré de 4,03 m et l'or au disque, l'immense surprise Tausaga

Sans sembler forcer, elle a imprimé un rythme soutenu puis accéléré progressivement, personne ne pouvant la suivre dans le dernier tour, pour couper la ligne en 3 min 54 sec 87, loin devant sa dauphine éthiopienne Diribe Welteji, qui a confirmé, à 21 ans, son grand talent avec un premier podium international.

Une moisson de médailles à poursuivre

Des exploits rendus encore plus beaux par son parcours. Kipyegon, originaire de Chebaraa, dans le centre du Kenya, a su mettre sa carrière entre parenthèses pour donner naissance à sa fille Alyn en juin 2018, puis revenir au sommet. « Je sais ce que les femmes traversent après un congé maternité. Elles pensent que c'est la fin de leur vie. Je veux leur prouver le contraire », martelait-elle à l'AFP en juin à son camp d'entraînement de Kaptagat, où elle court avec la légende du marathon Eliud Kipchoge.

Avec sa rivale néerlandaise Sifan Hassan, de duel il n'y a pas eu. Restée à l'arrière du groupe presque toute la course, la Néerlandaise s'est contentée du bronze. Les deux championnes se retrouveront sur le 5 000 m, où Kipyegon fera à nouveau figure d'immense favorite.

Sifan Hassan (à gauche) et Faith Kipyegon (à droite) se congratulent après la finale du 1 500m. REUTERS - ALEKSANDRA SZMIGIEL

À noter que les séries, initialement prévues mercredi en fin de matinée, ont été déplacées en début de soirée par World athletics, face aux conditions météo étouffantes de la capitale hongroise (environ 35 degrés).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne