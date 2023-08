Mondial de basket: en équipe de France, on prend les mêmes et on recommence

Parmi les douze joueurs originellement sélectionnés par Vincent Collet pour disputer le Mondial de basket qui débutera le 25 août, dix ont déjà disputé une joute internationale sous ses ordres. Une génération qu'il connaît bien, qui sait gagner, mais qui a également trop perdu tout près du but pour ne pas nourrir de grandes ambitions.

Pourquoi changer une équipe qui gagne (presque) ? Pour le Mondial de basket 2023, écartelé entre l'Indonésie, le Japon et les Philippines, et qui s'étirera du vendredi 25 août au 10 septembre, Vincent Collet, l'emblématique sélectionneur des Bleus, ne sera pas dépaysé malgré le voyage.

Et pour cause, parmi les douze joueurs originellement sélectionnés pour partir à l'aventure avec lui, dix ont déjà participé à une grande compétition internationale sous le maillot bleu. Et également sous ses ordres. Le bronze glané au Mondial 2019, l'argent au goût amer des Jeux olympiques de Tokyo, la deuxième place de l'Euro 2022 au parfum de défaite… Ceux qui attaqueront la compétition contre le Canada vendredi ont quasiment tous ont déjà connu la joie d'une breloque, tout comme la déception de sentir que l'or était à portée de main.

Des cadres invariables

« À la Coupe du monde 2019, qui représentait un point de départ pour ce groupe, l'idée était qu'on n'était pas attendus, il fallait surprendre, braquer, a rappelé Vincent Collet en conférence de presse. Aux JO, deux ans après, on avait plus de garanties par rapport à nos capacités, notre jeu. On devait être ambitieux. C'est un peu la même chose cette fois, on sait davantage ce dont on est capables. »

Des hommes capables, le staff des Bleus en aura à disposition. Rudy Gobert, Evan Fournier, Noicolas Batum et Nando De Colo (plus de 500 sélections à eux quatre), sont rompus aux joutes internationales. Et cette génération sera accompagnée d'éléments qui ont fait leurs preuves comme Terry Tarpey, dont l'activité débordante a été précieuse lors du dernier Euro, ou encore Guerschon Yabusele, qui commence à avoir de la bouteille sur la scène internationale.

Si la blessure de Frank Nkitilina, le meneur / arrière des Hornets, lors du match de préparation contre la Lituanie (76-70), a jeté une petite ombre au tableau, Vincent Collet se satisfait largement du groupe à sa disposition. Et même un peu plus, puisque ce qu'il a observé lors des semaines de préparation l'a réjoui : « C'est sans commune mesure avec l'an passé, et même par rapport aux années précédentes. On a franchi un cap, c'est très bien. »

Un avis partagé par le pivot Moustapha Fall, qui ne boude pas son plaisir à intégrer ce collectif : « Aux Jeux (de Tokyo), on jouait bien, mais ça n'était quand même pas aussi fluide », assure-t-il.

Les médailles c'est bien, l'or c'est mieux

Trois compétitions internationales, trois breloques, dont deux en argent. Sur ses dernières grandes sorties, l'équipe de France a toujours tenu son rang. Même quand le niveau de jeu n'était pas au rendez-vous, à l'image du dernier Euro. Mais cette génération a les crocs.

Au vu des larmes de Rudy Gobert après la défaite contre la Team USA en finale à Tokyo, et d'un Evan Fournier qui avait juré en « avoir marre des médailles d'argent » après le revers contre l'Espagne en finale de l'Eurobasket l'été dernier, l'objectif ne sera rien d'autre que l'or mondial.

Evan Fournier réconforte Rudy Gobert après la finale des Jeux olympiques de Tokyo perdue face aux États-Unis. AFP - MOHD RASFAN

Les médailles, « c'est la rançon des années précédentes, donc on ne va pas s'en plaindre », a tempéré Vincent Collet. « Mais il ne faut pas que ça devienne une norme pour tout le monde parce que ce n'est pas aussi simple », précise-t-il.

Reste que si vous demandez au sélectionneur ce qu'il rêve d'accomplir lors de son voyage en Asie, la réponse est simple : « On sort de trois compétitions où on est médaillés, donc on n'a pas envie de s'arrêter et on voudrait aller encore plus haut. » Une façon d'annoncer que la France vise l'or, sans trop en dire, pour ne pas s'attirer les foudres du destin, qui a été capricieux avec les Bleus ces dernières années.

